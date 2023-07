Miguel Torres aclara por qué ni Paula Echevarría ni él fueron a la boda de Edurne y David de Gea

Este fin de semana pasado, Edurne y David de Gea se convirtieron en marido y mujer después de 12 años de relación y una hija en común, Yanay. La pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia en Menorca a la que acudieron tanto amigos como familiares.

La cantante y el deportista han organizado su boda de una forma muy discreta, y es que hasta pocos días antes del evento, no se sabía que la pareja iba a casarse. Fueron los recién casados los que compartieron la noticia con sus seguidores publicando varias instantáneas en su perfil de Instagram, en las queconfesaron lo felices que estaban.

A pesar de que por el momento no se conocen muchos detalles del evento, Edurne mostró el romántico vestido que eligió para casarse, el cual se ajustaba perfectamente a su figura y contaba con bonitos bordados florales, tanto en el traje como en el velo.

Una ceremonia a la que acudieron muchos compañeros de Edurne, pero no hubo ni rastro de Paula Echevarría. Este lunes, tuvo lugar en Madrid un evento de La Liga, al que acudió Miguel Torres sin su pareja: "Es un trabajo mío, y bueno, no siempre viene Paula ni me acompaña a estas cosas, ni yo la acompaño a sus cosas evidentemente", explicaba.

Aprovechando su charla con la prensa, la periodista de Europa Press le preguntó al exfutbolista sobre su sonada ausencia en la boda de Edurne y David de Gea: "Pues no sé, no nos han comentado nada, entiendo que a Paula la invitarían porque Edurne es compañera suya, pero también nosotros tenemos nuestros compromisos. En cualquier caso los protagonistas deben ser siempre los que se casan y los que lo disfrutan, por mi parte desearles todo lo mejor por supuesto", y es que, a juzgar por sus palabras, Miguel no estaría al tanto de si recibieron invitación o no.

Por su parte, Miguel y Paula están centrados tanto en sus carreras profesionales como en su familia, con quien dentro de poco iniciarán sus vacaciones de verano: "Ella muy bien, los niños también, esperando ya las vacaciones, el poder disfrutar en familia como cualquier persona cuando tiene vacaciones. Estaremos en Asturias unos días, estaremos también en Málaga, aunque yo soy de Madrid, y disfrutando en familia, haciendo lo que cualquier ciudadano de a pie tiene la posibilidad de disfrutar en su momento de vacaciones".

Debido a la vinculación que tiene Miguel con el deporte, y en concreto con el mundo del fútbol, el deportista ha hablado sobre la situación actual del portero del Paris Saint Germain, Sergio Rico, tras el accidente que sufrió el pasado mes de mayo: "No he hablado con él, me lo han preguntado varias veces, es una situación que estamos viviendo muy de cerca, deseando que mejore lo antes posible, su evolución ha sido muy buena en estas semanas, y bueno, todo el cariño inmenso a su familia y una vez más mostrar un gesto a los grandes servicios médicos que tenemos en nuestro país que siempre están a la altura de las circunstancias".