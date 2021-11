Miguel Ángel Muñoz, desconsolado tras el fallecimiento del guionista con quien escribió '100 días con la Tata'

Miguel Ángel Muñoz ha hecho uso de las redes sociales para expresar públicamente lo mucho que siente la pérdida de Javier Muñoz y recordar los mejores momentos vividos junto a él. Su amistad comenzó en el rodaje de su película 'El Crack Cero', en la que ambos coincidieron y comenzaron a forjar una relación de amistad muy cercana.

''Querido Javier Muñoz , te escribo estas líneas, roto de dolor porque me quedan muchas cosas por hacer contigo en esta vida'', comienza diciendo el actor repleto de tristeza. ''Te debo el personaje más arriesgado que he interpretado en mi vida hasta la fecha, 'El Moro' de ese 'El crack cero' que co-escribisteis los dos maestros. Si, maestros los dos #JoseLuisGarci y tú. Porque como director y guionista para mí lo eras, pero también lo has sido en vida como persona'', proseguía narrando.

Hace unos días habían celebrado su cumpleaños y así lo recordaba el actor: ''Al teléfono con Carlos Santos hemos recordado como te volvíamos a celebrar dos años después de la última vez, la semana pasada junto a Raúl Mérida. Entre lágrimas nos quedamos con ese último recuerdo tuyo, riéndonos, disfrutando de la vida con buen producto de León traído por ti, vino rico y hablando de cine…''.

''He aprendido mucho de ti. De la vida, del cine, y de cómo cuidar a los amigos. Y por supuesto nunca olvidaré el día que te propuse que me ayudaras a poner en papel la historia que quería contar sobre mí y la 'Tata' y que acabó en el guion de 'Tata', que corregíamos a altas horas de la madrugada durante la pandemia. Cuanto aprendí de ti y que generosidad la tuya cuando te expliqué que la vida había superado a nuestra ficción y sentí que iba a contar otra verdad en forma de documental'', continuaba.

''No sólo lo entendiste que trabajar con otro guionista, sino que me has apoyado en cada uno de los procesos hasta la semana pasada dedicándome unas palabras que cada vez que las leo me tanto emocionan como ver mi nombre junto al tuyo el nuestro guion'', aseguraba el intérprete que había escrito junto a Javier el guion más especial e importante de toda su vida, en el que la protagonista era su querida tía abuela, Luisa Cantero, más conocida públicamente como la 'Tata'. En estos programas titulados la 'CuarenTata', se relataban las vivencias de la cuarentena durante la pandemia.

''Hoy la vida vuelve a superar a la ficción. Y como me ha dicho 'el amo' al teléfono; tú te hubieras escrito un final mejor. Te llevaré siempre conmigo porque me has calado muy profundo y espero encontrarte en algún momento en otra vida para seguir compartiendo momentos inolvidables y porqué no, para hacer otra película juntos. Te quiero Don Javier Muñoz'', así han sido las últimas y conmovedoras palabras que el intérprete le ha dedicado a su gran amigo.

Sara Sálamo también le ha dedicado también unas palabras a Javier en Instagram: ''Hoy teníamos una reunión importante. De esas que esperábamos que nos cambiara el futuro… El comienzo de algo bonito. El inicio de recoger lo sembrado… De tantas horas de trabajo codo con codo, de risas y debates. Se me ha roto el corazón al saber que te has ido, amigo Javier. Eras de esas personas a las que no les importaba trabajar duro para que el resto brillara si el fin era una buena película…. Porque si a algo pocos te ganaban, era a tu amor por el cine. Nuestras peleas por ver quién es más maniático de los dos y nuestras charlas sobre la vida, se me quedarán grabadas en la retina. Gracias. Gracias por tantas cosas''.

Continuaba diciendo, ''Hace unos días publicaba que me había atrevido a dar un volantazo a mi vida y uno de los grandes responsables, eres tú. Me quedo con rabia y con pena de todo lo que teníamos pendiente… Me hubiera gustado tanto verte obtener el reconocimiento que te mereces… Y me quedo con rabia y con pena, porque eres de las mejores personas que he conocido en los últimos años… Escribo esto sin saber qué final darle, porque nada estará a la altura de lo que siento ahora mismo y me gustaría hacerte saber… En eso, seguramente, me hubieras ayudado también. Te quiero, amigo''.