Merche desvela que el homenaje a Álex Casademunt está en marcha

Hace ocho meses que conocimos la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt y son muchos los fans que se preguntan si finalmente habrá un homenaje al artista. Como podrás recordar, después de la muerte del cantante, la familia quiso organizar un concierto para despedirse por todo lo alto como merecía, con la colaboración de sus amigos y compañeros, quienes estuvieron encantados de participar en algo tan especial.

El día 24 de septiembre estaba previsto que se celebrase el concierto en el Wizink Center junto a todos los invitados, pero tras varios inconvenientes, finalmente tuvieron que cancelarlo.

A lo largo de estos meses, han sido muchos sus compañeros que han querido recordarlo y hablar al respecto y ahora, Merche, ha revelado en el programa presentado por Emma García que el homenaje a Álex Casademunt ya está en marcha.

"Sí, se está planeando algo y por fin como tiene que ser, íntimo", revelaba la cantante. "No es que no estuviera de acuerdo con el otro, pero este me gusta mucho más. Va a ser gratuito", aclaraba

Sus anécdotas más íntimas

Además, Merche también quiso contar algunas de las anécdotas que había vivido junto a Álex Casademunt, como por ejemplo su habilidad para tocar varios instrumentos: "Quería una batería y no tenía ni idea de tocar. Se la regalo por su cumpleaños y a la semana tocaba la batería que te morías. Los primeros acordes de la guitarra se los enseñe yo, pero a los dos meses tocaba mejor que yo".

