El mensaje de Vicky Martín Berrocal sobre el sobrepeso: "Quién tenía derecho a juzgarme"

Durante esos últimos años el cuerpo de Vicky Martín Berrocal, como ella misma explica, ha pasado por muchas etapas: unas donde estaba más delgada, otras donde tenía más peso... Pero desde hace un año y medio, la diseñadora tomó una decisión que cambió su vida. Vicky decidió cambiar su alimentación apostando una dieta sana y equilibrada e implantó el deporte como una rutina más de su vida. Unas nuevas metas con las que llegó a perder más de 20 kilos.

Desde su gran cambio, Vicky está muy volcada en intentar ayudar a la gente que se pueda encontrar en una situación similar a la que ella atravesaba.

La famosa diseñadora ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde lanza unos sabios consejos: y es que además de concienciar a la gente de lo importante que es aceptarse tal y como se es o de lo importante que es no juzgar a nadie por su aspecto porque no sabemos cuál es su situación personal, Vicky apela a la necesidad de acudir a un médico si se quiere bajar de peso para así evitar las conocidas como dietas milagro que tan nocivas son para la salud y además del efecto rebote que pueden provocar en el cuerpo.

"Dejemos de juzgar el cuerpo de los demás. Cada uno tiene el cuerpo que tiene y no debemos criticar, tenemos que querernos tal y como somos. Cambiemos el relato y hablemos del #sobrepeso y la #obesidad desde el respeto y la empatía. Si no estáis en vuestro peso saludable, no dudéis en pedir ayuda y acudir al médico, a mi me ayudó mucho", escribe junto a este vídeo donde reflexiona e intenta concienciar a la sociedad de que la obesidad es una enfermedad.

Un vídeo donde además publica una secuencia de fotos en las que se puede apreciar por todas las fases que ha pasado su cuerpo.

