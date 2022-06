Vicky Martín Berrocal: su gran cambio físico tras perder más de 20 kilos

Desde hace tiempo, Vicky Martín Berrocal, además de estar arrasando con su carrera profesional como diseñadora de moda, también se ha volcado en las redes sociales. Concretamente en Instagram, donde acumula un millón de seguidores y donde comparte sus looks, imágenes con sus familiares y amigos, sus rutinas de entrenamiento y los hábitos que ha ido siguiendo. Una pasión por las redes que parece que le ha transmitido su hija, Alba Díaz, quien se ha ganado un hueco en el mundo de las influencers.

La diseñadora de moda se ha mostrado muy cercana con todos sus followers y los ha hecho partícipes del cambio físico al que se ha enfrentado en los últimos años y con el que nos ha dejado sin palabras.

Aunque son pocas las veces que la sevillana ha hablado sobre sus romances o sobre su hija Alba, lo cierto es que sí ha utilizado su perfil de Instagram para reflexionar sobre el problema de salud que ha padecido: el sobrepeso e intentar ayudar a todos aquellos que están pasando por una situación similar.

Embajadora de este movimiento

Ahora ha aparecido en un evento en Madrid, llamado 'El relato de la obesidad', y ha aprovechado la ocasión parara hablar con Europa Press sobre este problema, del que afirma que "recibe muchos mensajes de gente que está pasándolo mal y gente que no sabe por dónde tirar".

Vicky Martin Berrocal ha manifestado que "somos muy críticos y muy crueles" con las personas que padecen esta enfermedad. Y es que cómo ha explicado la diseñadora, cuando una persona sufre sobrepeso, son muchos los comentarios, chistes o insultos que recibe.

La sevillana ha sufrido este problema de primera mano y esto le ha llevado a convertirse en "embajadora de este movimiento", con el que pretende ayudar a las personas que están padeciendo esta enfermedad.

Cada vez hay más personas que dejan de ver el sobrepeso como un tema tabú y que recurren a pedir ayuda. "Cada uno somos cada uno" una expresión que ha explicado que es "muy suya", pero con la que hace ver que no vale mirar lo que hace el resto, sino que hay que remediarlo.

Ella misma lo sufrió

Vicky Martín ha confesado que ha sufrido bullying cuando era pequeña, pero ella misma ha explicado la "suerte" que tenía de que "su madre le diese la mano" al llegar a casa y le hiciese ver que allí tenía a su familia para apoyarla. "Una no es una roca, pero se sufre, y marca una vida" aseguraba.

Ahora que es un personaje público ha aprovechado para dar voz a este problema. "A mí no me han machacado, porque yo realmente he defendido mi talla y quién era", ha recalcado, añadiendo que "es fundamental mirarse en el espejo y buscarse a sí misma".

Una cuestión de salud

Si algo ha querido dejar claro ante los medios la diseñadora de moda es que perder peso "no es una cuestión de talla, es una cuestión de salud".

El ajetreo diario en su rutina profesional fue lo que le llevó a aumentar de peso. "Yo llegaba de trabajar después de todo el día y me daba un caprichito", contaba. Pero, desde 2020, Berrocal se ha volcado de lleno en el deporte y en una alimentación sana, aunque eso sí, ha afirmado que también se permite comer "una torrija o una pasta".

Una implicación que viene desde que se dio cuenta que el sobrepeso dificultaba su día a día: "No me pude levantar de una hamaca, me costaba mucho dormir, me cansaba mucho más", señalaba, mientras explicaba que ahora es mucho más feliz tras haber perdido más de 20 kilos.

Seguro que te interesa...

Vicky Martín Berrocal habla de su exnovio Joao Viegas tras su ruptura