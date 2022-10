El mensaje de C. Tangana en la foto donde Nathy Peluso aparece con Jon Kortajarena: "¿Quién es?"

Nathy Peluso, una de las cantantes más demandadas del momento, ha vuelto a poner todas las miradas sobre ella tras su última publicación en Instagram. La artista argentina ha compartido una imagen en la cama, tapada únicamente con una toalla y con una foto de fondo del actor Jon Kortajarena en su portátil.

Han sido muchas los 'likes' y comentarios que ha recibido el post, pero, sin duda, el que más ha llamado la atención es el de C. Tangana. El cantante, que ya ha colaborado con Nathy Peluso con la canción de 'Ateo', ha respondido inesperadamente a la imagen: "Está buenísimo, ¿quién es?". Esto ha generado desconcierto entre los seguidores puesto que muchos se han preguntado si es que C. Tangana no conoce a Jon Kortajarena.

A modo de pie de foto, Nathy Peluso ha comentado un intenso mensaje: "Te extrañooo <3", al que Jon Kortajarena le ha dado respuesta con un mensaje conciso y directo: "Estás buenísima".

El actor vasco, que acudió el pasado martes 25 de octubre a 'La Resistencia', tuvo que responder a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué relación hay entre Nathy Peluso y Jon Kortajarena? El actor ha confirmado que se trata de un proyecto en común: "Esto es un marrón porque no puedo contar a qué viene este mensaje. Es por un proyecto que hemos hecho juntos. Ella sabrá por qué ha mandado el mensaje", comentó en el citado programa.