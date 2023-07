El mensaje de Alba Silva a su "persona salvavidas" en su peor momento: "Me agarra tan fuerte que no me deja caer"

El pasado mes de mayo, Sergio Rico, el portero del Paris Saint Germain, sufrió un fatídico accidente en El Rocío, lo que le hizo ser trasladado de forma urgente en helicóptero al hospital sevillano Virgen del Rocío con un traumatismo craneoencefálico y por el que el deportista fue sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Desde entonces, su mujer, Alba Silva, ha ido compartiendo públicamente el estado del futbolista, tanto las buenas como las malas noticias, y es que a lo largo de estos meses Sergio ha sufrido distintos picos en su recuperación, en ocasiones parecía que su estado mejoraba tras retirarle la sedación, pero pocos días, los médicos volvieron a sedarle, algo que afectó a Alba, quien siempre se ha mostrado positiva, pero que en algún momento sus fuerzas han flaqueado.

A través de su perfil de Instagram, la influencer ha estado compartiendo muchos recuerdos que tiene junto a su marido, a quien ha dedicado en numerosas ocasiones mensajes muy bonitos en los que ha expresado la falta que le hace y lo mucho que desea que se recupere lo antes posible, como el día en el que celebraban su primer aniversario de boda.

Durante estos meses, y a pesar de la complicada situación a la que se ha enfrentado, Alba ha estado siempre al lado de su marido, pero no ha estado sola, ya que como la propia influencer ha confesado, ella también ha tenido el apoyo de muchos familiares y amigos que le han ayudado a sobrellevar esta situación de la mejor forma posible.

En concreto, Alba ha hecho una mención especial a su hermana Macarena en el día de su cumpleaños, a quien ha denominado "persona salvavidas". Y es que, la mujer del futbolista ha publicado una imagen dándose la mano con su hermana y le ha dedicado estas bonitas palabras:

"Todos tenemos una persona salvavidas. La mía es ella, mi hermana @macarenasilvats. La persona que me agarra tan fuerte que no me deja caer jamás, la que confía más en mí que yo misma, la que me ha dado mil lecciones a lo largo de nuestro camino juntas, la que no se cansa de consolarme y de agarrarme la mano diciéndome 'eres fuerte, cabeza alta, hermana'. Estoy tan orgullosa de ti, de tus valores, de tu lealtad, de quién eres. Porque te dejas la vida por los tuyos, porque gracias a ti sé que nunca caminaré sola, porque estás para todos, porque siempre has sido mi ejemplo y porque nuestra unión va mucho más allá de llevar la misma sangre. Feliz cumple hermana, te quiero con locura. Mamá, Ro, Sergi y tú sois la suerte de mi vida".

Macarena no solo tiene una fuerte unión con su hermana Alba, sino que con su cuñado Sergio guarda una gran relación, por lo que el accidente del futbolista también le ha afectado. Hace unas semanas, la hermana de Alba compartió un post en Instagram con una foto de ella junto a la pareja y explicó cómo ve ella al deportista, a quien considera una persona noble con un gran corazón.

En la tarde noche de este martes, Sergio fue trasladado a planta tras bastante tiempo ingresado en la UCI, como ha confirmado su mujer Alba Silva a Europa Press.