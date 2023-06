Alba Silva se pronuncia tras el sobreseimiento del accidente de Sergio Rico por falta de testigos: "Tampoco sabemos muy bien qué ha pasado"

Mientras Sergio Rico continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital universitario Virgen del Rocío recuperándose lentamente de su accidente a caballo en El Rocío el pasado 28 de mayo, ha salido a la luz el atestado policial del suceso y el presunto motivo por el que el animal le coceó en la cabeza causándole un traumatismo craneoencefálico y un derrame cerebral.

El juez del juzgado número 2 de la Palma del Condado ha decidido sobreseer el caso, ya que el informe revela que no hay testigos directos de los hechos como para imputar ningún delito o negligencia. Lo que habría sucedido fue, según diferentes testimonios, es que un camión de la basura que vació un cubo asustó a unos bueyes atados a un carro que se encontraba cerca, amarrado a un poste. Los animales se liberaron y huyeron despavoridos en dirección al lugar en el que se encontraba el portero, donde asustaron al caballo que golpeó en repetidas ocasiones a Sergio Rico antes de salir desbocado. Sin embargo, no se puede concluir que el futbolista del París Saint Germain estuviese montado sobre el animal.

Según el atestado, de 64 folios, nadie vio que el sevillano estuviese sobre el caballo, pero sí vieron las consecuencias, es decir, al futbolista tendido en el suelo tras el brutal accidente.

Ahora es la mujer de Sergio, Alba Silva, la que se pronuncia sobre el sobreseimiento del caso y confiesa que a ella el momento del fatal accidente de su marido "me pilló dormida" y "tampoco sabemos muy bien qué ha pasado". "No había testigos y nosotros estábamos también a la espera del atestado para ver si se sabía algo más, pero no hemos podido saber tampoco mucho más" afirma.