Marta Riumbau, la novia de Diego Matamoros, desvela sus problemas para ser madre: "He llorado muchísimo"

Marta Riumbau se ha mostrado siempre muy cercana con sus seguidores en redes sociales. En Instagram acumula más de 650 mil followers y ahí comparte imágenes de sus viajes, sus rutinas diarias y también de sus looks.

Hace unos días, la influencer se sentaba frente a la cámara y se sinceraba más que nunca. A través de un vídeo que ha compartido en su perfil y donde confesaba que "a veces es mejor no preguntar", ha contado su experiencia con la vitrificación y el motivo por el que la joven va a tener que repetir este proceso.

La novia de Diego Matamoros ha afirmado que le cuesta publicar este tipo de vídeos, pero que lo hace con la intención de "ayudar a otras mujeres".

Sus problemas para ser madre

Hace unos años, Marta se planteó la opción de congelar sus óvulos, sin embargo, no se encontraba en su mejor momento y decidió posponerlo. Ahora, a sus 34 años, se sentía con las fuerzas de dar el paso y, tras enterarse que su reserva ovárica es muy baja, un hecho que le supone un problema a la hora de quedarse embarazada de forma natural, se ha sometido a la vitrificación de óvulos.

Un proceso que no es nada sencillo y que ella misma ha confesado que tendrá que repetirlo unas cuantas veces. A la joven le han extraído seis óvulos, de los cuales "cuatro estaban maduros" y son los que ha podido vitrificar. Un hecho que hará que repita "el proceso dos veces más mínimo".

¿Cómo es este proceso?

Marta ha compartido todo tipo de detalles en un vídeo de casi 12 minutos y ha explicado cómo es este proceso. "Dura unas tres semanas y el tratamiento afecta porque son hormonas". Se hace a través de una punción que dura en torno a 15 minutos, "te sedan para la extracción", aclaraba.

La influencer ha sido muy concisa a la hora de explicar todo, y lo ha hecho bastante tranquila, pero lo cierto es que ha comentado que, "cada vez que iba a la clínica eran malas noticias".

Sus planes ahora

Ahora quiere estar tranquila y disfrutar del verano y cuando llegue septiembre, retomar el procedimiento. "Me daba un poco de vergüenza contarlo, porque pensaba que era un fracaso, pero no es así. Muchas mujeres pasan por esto y no tiene por qué ser un tema tabú, es un proceso que hay que pasar. Yo me lo tomo con filosofía, pero he llorado muchísimo porque he querido ser madre toda mi vida. Es algo que te afecta".

