Hace poco más de dos semanas que Marta Lozano sorprendía con una publicación de esas de "ver para creer". La influencer, que siempre se ha caracterizado por su larga melena, publicaba una foto donde mostraba los 40 centímetros de pelo con los que atrás dejaba la seña de identidad que le había acompañado durante toda su trayectoria profesional.

Dos días más tarde, la valenciana impactaba con el increíble resultado del 'clavicut' con el que apostaba por un aspecto de lo más renovado. Un post en el que como colofón en su pie de foto aseguraba que "más adelante" contaría qué fue lo que le animó al "cambio radical" del que hoy nos hemos hecho testigos.

Ha sido en la mañana de este martes 4 de octubre cuando la creadora de contenido ha comparecido como embajadora de Llongueras, los responsables de su cambio de imagen, en un evento en Madrid donde ha anunciado el motivo real detrás de su decisión.

No ha sido un motivo estético sino solidario lo que ha llevado a la joven de 27 años a despedirse de su pelo largo. Y es que, ha donado su pelo al Proyecto Social Peluca Solidaria y, además, ha lanzado un pañuelo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mamá).

Así, pretende hacer un llamamiento a la importancia de la donación de pelo debido a la escasez de pelucas de pelo natural para todas esas mujeres que padecen Cáncer de Mama, siendo este próximo 19 de octubre cuando se celebre el día internacional de lucha contra este tipo de enfermedad.

Marta Lozano en el evento de Llongueras | GTRES

"Hay mucho desconocimiento y mucha necesidad de pelo, entonces si esto sirve para que la gente se anime me doy por satisfecha", le ha explicado a Novamás.

A pesar de que sigue acostumbrándose al nuevo look, al que define como "infinitamente más cómodo", Marta Lozano reconoce que "hay motivos por los que vale la pena cambiar" puesto que, pese a que para ella supone "un pequeño gesto", para otra gente "es mucho más importante".

"No me arrepiento porque el pelo crece y el motivo por el que lo hacía era tan importante que valía la pena", le ha confesado a nuestro portal. Eso sí, la influencer confiesa que si no hubiese sido por una causa benéfica "no" se hubiera atrevido a dar el paso.

La 'it girl' también nos ha revelado cuál fue la reacción de su marido, Lorenzo Remohi, al verla con el pelo corto: "Me dijo que estaba muy guapa. Él ya previo aviso me dijo 'pase lo que pase con el pelo, sé que va a ser un cambio radical pero a mí me gustas como estés, como si te rapas la cabeza'. Ya me daba mucha confianza y cuando me vio me dijo 'estás guapísima'. Me ha dado mucha tranquilidad desde el principio".

Marta Lozano posando en el photocall | GTRES

¿Qué tiene que decir a las críticas?

Pese a que su nuevo look ha tenido una gran acogida entre sus seguidores, algunos han tachado el 'hype' de excesivo puesto que, debido a que no fue hasta dos días después de que anunciara su cambio cuando publicó el resultado final, muchos creyeron que se habría realizado un corte tipo 'pixie' como por el que se decantó Laura Escanes en su día.

¿Qué opina de las criticas que ha recibido por ello? "Yo lo que les digo es que cojan una regla y que midan cuánto son 40 centímetros porque está muy bien cortarse el pelo de repente un corte a lo chico pero si tienes una melena y te cortas 40cm...", nos explica.

Y añade que "el día que me avisaron dije 'ay sí, pues me corto el pelo para donarlo' y me dijo mi representante 'mide cuánto son 30cm que es el mínimo para donar' y vi la regla y dije 'ostras, esto es mucho'. Entonces, por supuesto que es un cambio radical 40cm, es que... hay que medirlo".

Pese a ello, y orgullosa de su decisión, sí que igual decide cortarse "un poquito más porque ya me dijo Anna Padilla que empiezas a cortar y a cortar y no paras".