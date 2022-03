Marta Hazas aclara a quién se parece Miki, el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres

Miguel Jr., el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, nacía el pasado mes de abril, de manera que está a apenas un mes de cumplir su primer año de vida y hace tan solo unas semanas, descubrimos quién será su padrino: Poty Castillo, tal y como la actriz lo revelaba hace unos días en sus historias de Instagram.

Ahora, quien se ha pronunciado sobre el pequeño de la familia ha sido la gran amiga y compañera de rodaje en la serie 'Velvet' de Paula Echevarría, Marta Hazas, que asistía el pasado fin de semana al Festival de Cine de Málaga, y hablaba sobre Miki, a quien conocía en junio del pasado año, tal y como pudimos ver en una tierna instantánea que la asturiana compartió junto a ella y Cecilia Freire.

Los medios de 'Gtres' en exclusiva, han aprovechado para preguntar a Marta, sobre qué le parece el pequeño Miguel: "Es como los bebés", expresaba riéndose. "Siempre que hay un bebé es como cuando hay un perrito, las miradas van ahí. Es maravilloso", declaraba.

Y llegaba el momento de la pregunta estrella y más esperada, ¿a quién se parece Miki: a Paula o a Miguel?: "Yo voy a ser muy políticamente correcta, se parece a los dos", bromeaba la actriz decidida a no mojarse en este tema.

Por último, los medios se interesaban por saber si el hecho de que Echevarría, una de sus mejores amigas, haya sido madre de nuevo, no le ha despertado ese instinto maternal: "A mí me gusta que lo tengan ellos. A mí de momento no", respondía convencida.

