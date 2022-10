María Pombo revela cómo se encuentra actualmente de su enfermedad

Este lunes María Pombo estaba de celebración. La famosa influencer ha cumplido 29 años. Una fecha muy especial que ha querido festejar junto a su familia y amigos.

A través de sus redes sociales hemos visto el gran número de felicitaciones que ha recibido la empresaria. Laura Matamoros, María García de Jaime, su marido Tomás Páramo... son muchos los que han querido estar presentes y dedicarle unas bonitas palabras a María Pombo por su cumpleaños.

Tan simpática y cercana como suele ser habitual, la influencer ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa: "Hemos desayunado juntos, hemos estado con Martín disfrutando en familia y muy bien". Unas declaraciones donde la influencer a primera hora del día confesaba que de momento no había recibido ningún regalo... Eso sí, su marido, Pablo Castellano, le hizo el mejor que podría hacerle: "El más especial es que Pablo me ha dicho que hoy me da su tiempo, así que un lunes sin trabajar y juntos, o sea, que eso ya es un regalazo".

Un día donde, inevitablemente, María Pombo hace balance y revela a la prensa cómo se encuentra actualmente de su enfermedad, esclerosis múltiple: "Todo bien, paralizado por lo que veo y espero que siga así y esperando a que no vuelva a haber ningún brote ni nada".

Fue en 2020, cuando tras el confinamiento por la pandemia, María Pombo se sinceraba con sus seguidores y compartía con ellos una noticia complicada: tras someterse a varias resonancias y a una punción lumbar que le permitieron saber que tenía mielitis (inflamación de la médula), una afección común al inicio de la esclerosis múltiple. Unas pruebas que decidió hacerse tras pasar varios días encontrándose mal y teniendo hormigueos. Síntomas que a ella rápidamente le pusieron en alerta, al tener un caso de esta enfermedad en su familia: el de su madre, Teresa Ribó.

Por suerte, parece que las últimas pruebas han sido positivas para Pombo y lleva varios años seguidos sin lesiones nuevas de la enfermedad. El motivo más importante para celebrar en su 28 cumpleaños...

