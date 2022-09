María Adánez cuenta cómo consigue conciliar el trabajo con la maternidad

María Adánez vuelve a los teatros. Después de haberse convertido en madre de su primer hijo a los 45 años. A finales de mayo de 2021, la actriz utilizaba sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su hijo, Claudio: "Ya está aquí Claudio!!! Séptimo y Mari Gaila (refiriéndose a sus gatos) ya tienen a su hermano en casa!!! Mi bebé nació el 18 de Mayo por cesárea a las 16:43!! Días antes de lo previsto!! El pequeño Tauro!! Bienvenido mi amor!!!!".

Un bebé que llegaba fruto del amor junto a su pareja, el médico Ignacio Hernández, con quien mantiene una discreta relación desde hace años y con quien se casó tras el nacimiento de su pequeño: "Just married" (recién casados) escribía la actriz junto a la publicación de Instagram que colgó en noviembre de ese mismo año.

Tras la maternidad, la actriz decidió disfrutar su faceta como madre y volcarse de lleno durante un año en su pequeño. Después de este parón, María Adánez ha retomado su carrera como actriz y este martes presentaba en el Teatro La Latina su nuevo proyecto profesional: '¡Ay, Carmela!', una obra que interpretará sobre las tablas junto a Pepón Nieto y que les llevará de gira por toda España: "Un deseo de parar y dedicarme un año felizmente que es lo que he hecho".

María Adánez explicaba ante los medios en la presentación cómo surgió la idea de interpretar esta obra junto a Pepón Nieto: "Pues te voy a contar una cosa muy curiosa porque hemos salido mucho, hemos hablado de pandemias y de encierros que ya parecen que han pasado afortunadamente en esta presentación de temporada 2022/2023 que este proyecto nace de un encierro donde pepón y yo hablábamos, hacíamos algún live en redes sociales y después dijimos 'oye, maría, tengo ganas de trabajar contigo. Me encantaría hacer una función contigo'. Yo me quedé con la copla, le llamé y le dije '¡Ay, Carmela!', Pepón, creo que es perfecta para ti y para mí y él me dijo que le encantaba".

Cómo concilia el trabajo y su faceta como madre

"Es gracioso porque yo me grabo todo en una grabadora y grabo como la réplica de mi compañero para luego yo poder hacerlo y se oye siempre a mi hijo llorando y digo pues vaya follón tengo yo aquí", explica a los medios revelando cómo consigue estudiar los diálogos con un pequeño en casa.

