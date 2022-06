Marc Bartra, pillado con la influencer Jessica Goicoechea tras su separación

Parece que Marc Barta ha rehecho su vida. Después de conocerse a primeros de año que se había separado de la periodista deportiva, Melissa Jiménez, tras cinco años casados y tres hijos en común; se especuló con la posibilidad de que ella podría haber comenzado una relación con el director del equipo Van Amersfoort Racing para la Fórmula 3, Tom Claessen. Un supuesto romance que no se ha llegado a confirmar en ningún momento…

Melissa Jiménez y Marc Bartra | Gtres

Y ahora, los rumores le señalan a él. Según ha informado el paparazzi Jordi Martí, el futbolista habría sido pillado este fin de semana disfrutando de la noche junto a la famosa influencer y modelo Jessica Goicoechea.

Jessica Goicoechea en un acto promocional | Gtres

La modelo y Marc Bartra han sido supuestamente saliendo de la mano de una discoteca de Barcelona después de disfrutar juntos del concierto que Rauw Alejandro dio en la ciudad condal.

Jessica Goicoechea y Arón Piper

Una relación que llega después de que la semana pasada la modelo e influencer estuviese de actualidad tras las imágenes que fueron tomadas de Arón Piper (su novio) con la cantante Dua Lipa.

Tras hacerse viral el vídeo de Dua Lipa y Arón Piper donde se les veía en actitud muy cariñosa en una discoteca, Jessica acudió a un evento de Carolina Herrera y Harper's Bazaar que tuvo lugar en Madrid y allí le preguntaron qué le parecían estas fotos de su novio, unas esperadas declaraciones donde informó sobre que ya no estaban juntos.

"Ya no estábamos juntos y, por lo tanto, me alegro mucho por él". No sabe muy bien qué tienen el actor y la cantante, pero en caso de que sea algo serio, Goicoechea reconoció que "le parece maravilloso".

A pesar de que su relación con Arón Piper haya llegado a su fin, siguen manteniendo una muy buena amistad y se llevan muy bien: "Yo a él lo quiero mucho y le deseo lo mejor siempre", ha afirmado", aseguraba a la prensa.

