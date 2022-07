Mar Torres aclara si ha hablado con su ex Froilán tras el tiroteo que tuvo lugar durante la celebración de su cumpleaños

Hace tan solo unos días, Froilán, el hijo de la infanta Elena, y sus amigos se encontraban celebrando su cumpleaños en una discoteca de Marbella cuando se produjo un tiroteo en el interior del local que dejó, al menos, cinco heridos.

Tras este episodio violento, ha trascendido que Froilán salió ileso y, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Por su parte, la prensa también ha querido saber qué piensa o sabe Mar Torres, la expareja del sobrino del rey Felipe VI.

En declaraciones en exclusiva a GTRES, la influencer, que actualmente se encuentra en Ibiza, ha contado qué tal se encuentra: "Disfrutando del verano y muy bien y muy tranquila". Al menos de lo primero no hay lugar a dudas puesto que Mar Torres ha estado compartiendo buena parte de sus planes en Instagram, donde cuenta con más de 80 mil seguidores. En algunas de sus publicaciones, se le puede ver de lo más relajada por Formentera o Alicante.

Pero, ¿habrá enturbiado su paz el tiroteo que pilló por sorpresa a su ex, Froilán? Aunque eso no se puede saber, lo cierto es que cuando la reportera le ha preguntado sobre el altercado, Mar Torres ha afirmado que: "No tengo ni idea". Y, a continuación, a la pregunta de si había podido hablar con él, la influencer responde tajante: "No".

El tiroteo

La reyerta se produjo el pasado fin de semana. Tuvo lugar en una discoteca muy conocida de Marbella. En ella, se encontraban Froilán y sus amigos que habían acudido al establecimiento con motivo de la celebración del 24º cumpleaños del hijo de la infanta Elena.

Al parecer todo marchaba normalmente hasta que comenzó un tiroteo que, al menos hasta el momento, ha dejado cinco heridos, cuatro de ellos por arma de fuego y uno por apuñalamiento.

Froilán y Mar Torres, una historia de idas y venidas

Los dos jóvenes se conocen desde hace ya algunos años, concretamente desde el año 2014, cuando se conocieron mientras estudiaban juntos. Así surgió el amor y, desde entonces empezaron a salir, una relación que ha tenidos sus idas y venidas.

En el verano del año pasado podría haberse producido un acercamiento entre Mar Torres y Froilán tras llevar en torno a un año y medio separados. Sin embargo, ninguno de los dos lo llegó a confirmar.

Ahora, la influencer se sigue manteniendo discreta en lo relacionado a su ex pero, sobre lo sucedido la noche en la que Froilán celebró su cumpleaños, afirma que "no tenía ni idea".

