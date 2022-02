Manuel Carrasco se sincera sobre lo que opina su hija Chloe de sus canciones

Entre risas y emoción, con presentaciones musicales y anécdotas divertidas, Manuel Carrasco ha sido el encargado de dar comienzo a esta semana en el programa de Pablo Motos. El cantante ha querido recordar la pandemia y el encierro y cómo eso ha afectado a su carrera profesional, aprovechando también para desvelar lo que le ocurrió con su primogénita, Chloe.

Esta velada del 14 de febrero, el andaluz ha confesado lo asustado que estaba de regresar a los escenarios, pero también lo bueno que ha sido volver y escuchar el rugido y los gritos de la gente cuando se apagaron las luces. "Estaba muerto de miedo, pero a la vez tenía una emoción especial. Todo este sufrimiento que hemos tenido lo hemos vivido a la vez y creo que estábamos muy necesitados de volver a la vida, a las cosas que nos hacen felices, y la música creo que es muy importante", explicaba Manuel Carrasco refiriéndose a su primer concierto el pasado sábado tras dos años fuera de los escenarios.

El participante de la segunda edición de 'OT' se ha sentado en la silla de 'El Hormiguero' y con una gran sonrisa y desde la honestidad ha agradecido a su público, ya que tras numerosas cancelaciones, sus seguidores seguían ahí con él y con su música. "Tengo un público muy fiel y la gente tiene ganas de agarrarse de alguna manera a esa vida que teníamos", manifestaba el artista.

La visita del onubense al plató de Antena 3 venía de la mano de la presentación de su nuevo single, 'Fue', un tema que ha salido de su interior, con mucha fuerza y como él ha explicado, "muy marca de la casa, con una letra y un mensaje muy pasional". Una canción visceral que ha hecho "a fuego lento" para que las cosas salieran bien.

Aprovechando el momento, como es característico en el presentador del programa, Pablo Motos ha querido sacar los colores y poner en una situación complicada a su invitado. "Me han dicho que a Chloe no le gusta como cantas", sentenciaba el anfitrión. Sin borrar su sonrisa de la cara y alegre, Manuel Carrasco ha contado una divertida anécdota que vivió con su hija de 4 años, quien no le ha visto todavía actuar en un gran escenario.

"El otro día puse el DVD de mi concierto en el Wanda y estaba mi niña al lado y empezó a verlo. Entonces, cuando acabó la canción le dije '¿te ha gustado?', y me dijo 'esta canción no la has cantado bien'. Pero es que después le pregunté por la siguiente y me dijo 'esta tampoco'", contaba el padre orgulloso sin poder contener las carcajadas, añadiendo que la niña después va cantando por ahí sus canciones.

La pequeña Chloe lleva ya dos años ejerciendo de hermana mayor, y es que justo el día de antes del confinamiento, nació el benjamín de la familia, Manuel Gael, fruto de la relación de Manuel Carrasco con Almudena Navalón. El cantante ha confesado lo complicado que es componer con niños en casa, debido a la falta de silencio, pero aprovechando el tiempo, "me ha costado más de la cuenta, pero es bonito", aseguraba, recordando también una de las partes buenas de esto que hemos tenido que vivir diciendo que "nos tiene que servir para aprender y puede ser un gran comienzo para ser mejores en todo".

