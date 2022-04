Lucía Villalón revela cómo se encuentra tras hacer pública la enfermedad del bebé que espera

Hace pocas semanas, Lucía Villalón y Gonzalo Melero utilizaban sus redes sociales para anunciar que estaban esperando su primer hijo. Un sincero post donde además hacían pública la enfermedad que han diagnosticado al bebé.

"Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis... algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos!", así como de las consecuencias que tendrá en el futuro, ya que "tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer".

La enfermedad del pequeño conlleva que no se le ''haya cerrado bien la pared abdominal", y por tanto, "tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito. Hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo", informaba en este post.

Tras anunciar la noticia, la presentadora y su chico reaparecían ante los medios en la presentación de la nueva colección de Pronovias.

Allí, la pareja dedicaba unos minutos a hablar con la prensa y revelaba cómo se siente tras conocer los problemas que padece su hijo. "Estamos bien, un poco nerviosos porque al final, es un contratiempo, es un problema". Y es que al final, nos confiesa sentir pena por el bebé y por la operación a la que tendrá que ser sometido, pero asegura que eso hace que le quieran más aún: "nos da mucha pena pero lo tenemos asumido, sabemos que va a ser difícil pero eso hace que lo queramos todavía más".

Además, nos ha desvelado cómo está siendo su embarazo hasta ahora: "bueno, hasta ahora mismo han sido tres meses con náuseas y lo estoy empezando a notar en la tripa".

Eso sí, nos confiesa sentir nervios y está deseando que llegue el momento de conocerle: "estamos súper emocionados y nerviosos. A mí, se me está haciendo eterno. Yo quiero que llegue ya". Su hermana ha sido madre recientemente y coger a su sobrino en brazos le hace desear ser madre cuanto antes: "Es verdad que tengo muchas ganas porque, además, mi hermana ha tenido un bebé hace nada y tenerlo encima, me da una cosa que digo: 'quiero que llegue ya el mío'".

¿Ya han decidido el nombre del bebé?

Además, la pareja mostrándose de lo más simpática y cercana con la prensa confesó que ya han pensado en el nombre del bebé aunque, de momento, no tienen nada decidido: "Hicimos un pacto: si era chico elegía ella y si era chica elegía yo. Entonces... estoy peleando". La estrategia de Lucía es jugar con el misticismo: "sí, yo creo que voy a ir más por el tema psicológico y a decir que le siento y que se llama x. Si yo lo siento así...".

¿Boda a la vista?

Lucía y Gonzalo confirman que habrá boda en un futuro, cuando la paternidad se haya asentado: "nos moríamos de ganas y era prioridad. Ya nos casaremos cuando llegue el momento y cuando hayan pasado todos los problemas que sabemos que vamos a tener". Gonzalo Melero asegura que su plan es pedirle matrimonio de una forma romántica: "lo intentaré, yo creo que sí. No lo sé. Será especial, está claro".