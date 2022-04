Lourdes Ornelas reacciona a las impactantes imágenes de su hijo Camilo Blanes desorientado

Las alarmas sobre el estado de salud de Camilo Blanes han vuelto a saltar. Y es que, la última publicación que ha compartido el hijo de Camilo Sesto este pasado fin de semana ha desatado la preocupación.

Una grabación publicada en sus Stories de Instagram donde vimos a Camilín desorientado, un tanto demacrado a la par que eufórico, balbuceando frases incongruentes en inglés: ''Tengo la intención de traer el cielo a la tierra, liberar a todos de la esclavitud para el beneficio de todos. Tengo la experiencia de la edad y puedo intentar llevar mi presión como incentivo en tu nombre, mi nombre, hijo de puta'', que han llevado a pensar que podría haber recaído en sus adicciones.

Fue a finales del pasado mes de enero cuando, tras pasar más de 50 días hospitalizado, Camilo recibía el alta tras su ingreso por una grave neumonía producida después de estar varias horas mojado a la intemperie tras sufrir una fatal caída con su bicicleta cuando regresaba a su casa.

Desde que abandonó el hospital, el artista se ha centrado en su recuperación alejado de las cámaras pues durante su ingresó perdió bastantes kilos y masa muscular.

Sin embargo, su comentada reaparición en redes sociales le ha vuelto a posicionar en el centro del foco mediático pues se especula que podría haber recaído en la adicción al alcohol y las drogas que arrastra desde hace años.

Ahora, su madre, Lourdes Ornelas, quien ha hablado en más de una ocasión sobre ello, se ha pronunciado sobre las últimas informaciones. Eso sí, mientras de Camilo no hay ni rastro desde que publicara el sonado clip de sus preocupantes imágenes, su madre hace frente a su día a día y opta por guardar silencio sobre el estado de salud de su hijo.

"Gracias, pero no voy a decir nada. Me da corte por ustedes, pero no voy a decir nada, gracias", le ha asegurado Lourdes a 'Europa Press', evitando así comentar la polémica publicación de su hijo en redes sociales.

Sin embargo, consciente de los rumores que circulan sobre una posible recaída, la mexicana ha dejado claro con un gesto que no hay por qué preocuparse del cantante.

Seguro que te interesa...

Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, da el primer parte médico del año de su hijo