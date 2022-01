Lourdes Ornelas confirma que su hijo Camilo Blanes ha salido de la UCI y le quedan pocos días de ingreso

El pasado 24 de noviembre Camilo Blanes era ingresado de urgencia en el madrileño hospital Puerta de Hierro después de varias horas mojado a la intemperie tras sufrir una fatal caída con su bicicleta cuando regresaba a su casa.

La última vez que supimos algo de su estado de salud era después de que su madre, Lourdes Ornerlas, asegurara que "está evolucionando bien y yo estoy más tranquila, gracias". Además, confiramba que continuaba en la Unidad de Cuidados Intensivos 40 días después de su ingreso: "No puedo decir nada más. Va evolucionando bien y ahí estamos y el hospital haciendo todo super bien o sea que tranquilas".

Ahora, la mexicana ha hablado con las cámaras de Europa Press y ha asegurado que ya ha salido de la UCI: "ya ha salido de la UCI, lleva una semana en planta y se está recuperando muy bien pues ya quiere salir, pero todavía no queda un poquito, le quedan días sí".

Además, ha asegurado que está deseoso por salir del hospital: "No, está muy contento. Obviamente quiere salir, pero hasta que no esté bien no bien me refiero a recuperado de peso y todo esto". Y también ha explicado la buena recuperación que está teniendo su hijo y afirma que ya camina con ayuda de un andador tras haber estado mes y medio en la UCI: "no, pero ya va bien y anda con caminadora y va bien, sí".

