Lorena Gómez sorprende con su cambio de imagen: "Mi pelo en realidad es rizado"

En muchas ocasiones nos acostumbramos a llevar siempre el mismo look y vemos imposible el poder desprendernos de esa imagen con la que llevamos años viéndonos. Pero cambiar de estilo ayuda cuando queremos romper con algo del pasado o empezar una nueva etapa de nuestra vida.

Son muchas las famosas que nos sorprenden cuando vemos cómo es su pelo al natural... Y si recientemente unas imágenes de Meghan Markle con el pelo rizado, durante una videollamada, se hacían virales al mostrar cómo era realmente su cabello al natural, quien también ha decidido hacer un cambio radical de imagen y apostar por su pelo rizado ha sido Lorena Gómez.

La cantante ha dejado muy impactados a todos sus seguidores publicando una imagen en Instagram donde muestra su nueva imagen mostrando su nuevo pelo rizado: "Para todos los que no me conocen mucho mi pelo en realidad es rizado de toda la vida, pero nunca me ha gustado llevarlo así y me lo he alisado y ondulado siempre! El otro día @alejcabanillas me dijo: confía en mi y deja que hagamos un look rizado para tus fotos. Este fue el resultado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más liso o rizado?".

Un look con el que ha triunfado entre sus seguidores, y es que han sido muchos los que le han comentado que su cambio ha sido a mejor: "Pero si es preciosoooo", "Estás guapísima!!!", "Me encanta de todas las maneras" o "Me encanta Lore!!", le escribe Rosa López.

Incluso la cantante Conchita le ha pedido que le cambie el pelo: "Te cambio mi pelo liso por tu pelo rizado". ¡Y es que como dice el refrán: nunca lluve a gusto de todos!

Lorena Gómez lanza nuevo trabajo

Además de estrenar cambio de look, Lorena Gómez está muy emocionada por su nuevo trabajo: 'Me vuelvo a la vida'. Un sencillo que muy pronto podremos escuchar y del que acaba de lanzar el teaser.

