Lolita Flores se ríe al preguntarle por su comentado posado en bikini a sus 65 años: "Me lo estaba probando y dije 'esta es la mía'"

23 años después de su fallecimiento, Antonio González 'El Pescaílla', creador de la rumba catalana y marido de Lola Flores, sigue más vivo que nunca. Por eso, y para homenajear su figura, Enrique Torres se ha rodeado de artistas y amigos de la familia flores en un espectáculo único para recordar al inolvidable guitarrista haciendo un recorrido por sus canciones más populares.

Un concierto íntimo y muy especial que tuvo lugar este martes en el Teatro Flamenco Madrid y en el que hemos podido ver a Lolita Flores y Elena Furiase que, muy emocionadas, han representado al resto del mediático clan en este primer y esperado homenaje al compañero de vida de 'La Faraona'.

Presentadora del evento, Lolita no dudó en subirse al escenario para bailar algunas de las rumbas más conocidas de su padre al son de la voz de Enrique Torres, derrochando arte orgullosa del legado que ha dejado 'El Pescaílla'.

Lolita Flores | GTRES

"Se lo merece y habría que hacerle muchos más homenajes. Ha sido una idea estupenda, cuando nos lo dijeron dijimos 'adelante', y aunque faltan miembros de mi familia porque no están, los que podemos hemos venido a apoyarle", ha explicado, reconociendo que "lo que me gustaría es ver a mi padre ahí sentado, pero eso es imposible".

"Le recuerdo con mucho amor y cariño, y era un artista estupendo. Yo aprendí a cantar con él", ha confesado emocionada, convencida de que si pudiese verlo estaría orgulloso de que le hayan recordado de esta manera tan especial.

Tras su comentadísimo posado en bikini en Instagram presumiendo de cuerpo, Lolita desvela que si ha compartido esta imagen es "porque me voy de vacaciones y para que no me den la vara y pueda estar en la playa tranquila, me lo estaba probando y dije 'pues esta es la mía'" y añade que "me vi como estoy, estaba más fantástica hace 30 años", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"No voy a decir dónde me voy. Si me pillan me han pillado porque no tengo nada que ocultar, pero no lo digo nunca", asegura, confirmando que este verano también podrá disfrutar de unos días de vacaciones con sus nietos Noah y Nala, que son sus grandes alegrías: "Pero eso será más adelante", apunta.