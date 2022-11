Leiva: la forma en la que evita pronunciarse sobre su ruptura con Macarena García

Leiva ha sido uno de los invitados a la gran noche del talento y liderazgo femenino en lo que fue la primera edición de los premios Bazaar Women of The Year. El cantante, que no dudó en posar junto a la diseñadora Gabriela Hearst sobre la alfombra roja desplegada en la Gran Vía de Madrid, evitó hablar con los medios de comunicación allí presentes.

Así, al preguntarle por cómo se encontraba tras su reciente ruptura sentimental con Macarena García, el artista, guardando riguroso silencio, se dirigió rápidamente hacia el evento sin aclarar las dudas de la prensa, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Leiva junto a la diseñadora Gabriela Hearst | GTRES

Macarena García confiesa cómo está tras su ruptura

Hace un mes que la revista Semana publicaba en exclusiva que Macarena García y Leiva habían roto su relación tras ocho años juntos. Una ruptura "definitiva" y de la que "no habría marcha atrás", tal y como su círculo más íntimo le aseguró al citado medio, y sobre la que no trascendieron los motivos por los que habían decidido emprender caminos por separado.

Pocas semanas después era la conocida actriz quien, durante la lectura de los nominados a la próxima edición de los Premios Forqué, se limitaba a contestar con un "estoy muy bien" al preguntarle por el fin de su largo noviazgo.

Con la misma discreción, la intérprete también contestó a si se encontraba abierta al amor: "Estoy bien, bien". Eso sí, lo que sí quiso aclarar fue que su nuevo y favorecedor cambio de look nada tenía que ver con su ruptura con el autor de 'La Estación Eterna' sino que fue meramente "por trabajo".

Seguro que te interesa...

Macarena García sorprende con un atrevido corte de pelo