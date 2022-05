Laura Matamoros: sus controvertidas fotos con otro chico en medio de rumores de crisis con Benji Aparicio

A finales de abril, Laura Matamoros confirmaba que su relación con Benji Aparicio volvía a estar en crisis. Después de que la pareja decidiese darse una nueva oportunidad tras conocer que iban a ser padres por segunda vez, una noticia que descubrieron mientras estaban tomándose un tiempo, ahora vuelven a atravesar por un mal momento.

Una crisis que se destapó la revista Semana y sus seguidores, y es que fueron muchos los que se preguntaron por qué la influencer estaba pasando las vacaciones de Semana Santa sola sin la compañía de Benji.

Un bache que ella misma confirmaba

Unos rumores que ella misma confirmaba hace semanas en el 25 aniversario de 'Arkofluido alcachofa' de Arkopharma del que fue imagen junto a su tía Mar Flores.

"A ver, una relación de tantos años, de casi siete años, hay muchas subidas y muchas bajadas. Ya hemos pasado por muchos momentos y estamos en un momento en el que estamos viendo", confesaba a los medios que cubrieron el evento. "No, no, pero estamos viendo. Cada uno tiene su trabajo, sus circunstancias, yo tengo el mío y no paro, y es lo que hay", aclaraba.

Una crisis de la que ahora prefiere no pronunciarse…

Este fin de semana la hija de Kiko Matamoros ha aprovechado un hueco en su agenda profesional para disfrutar del concurso hípico celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid. Acompañada por su hijo Matías, de 4 años, la influencer se dejó ver derrochando sonrisas y estilo por el torneo, protagonizando un cariñoso momento con un amigo que la colmó de atenciones.

Sus polémicas fotos

Espectacular con un vestido midi en azul marino con bordados en blanco, con manga corta abullonada, cuello a la caja haciendo ondas y fruncido a la cintura con un cinturón de Chanel, que combinó con un exclusivo bolso de mano en rosa con cadena dorada, Laura se mostró de lo más cómplice con un atractivo joven que, muy pendiente de ella, la abrazó y beso con mucho cariño.

Laura Matamoros con un amigo | Gtres

Laura Matamoros, muy cariñosa con un amigo | Gtres

Apostando por la discreción, la influencer evitó hablar de su crisis con Benji: "Perdóname pero es que no voy a comentar nada". ¿Han roto definitivamente?

Laura Matamoros | Gtres

Seguro que te interesa...

Laura Matamoros confirma su crisis con Benji Aparicio: "Hay muchas subidas y muchas bajadas"