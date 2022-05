Laura Matamoros y Benji Aparicio: los detalles de su nueva ruptura tras ser padres

La hija de Kiko Matamoros ha vuelto a romper con su pareja y padre de sus dos hijos, Benji Aparicio. La influencer y el cocinero han vuelto a tomar caminos por separado después de haberse reconciliado hace unos meses al conocer que iban a ser padres de nuevo juntos cuando Laura Matamoros conoció que estaba embarazada de su segundo hijo.

Una reconciliación donde ambos decidieron apostar por su relación poniendo todo su parte para que funcionase y así seguir juntos por el bien de sus hijos. Pero parece que entre ellos siguen existiendo diferencias irreconciliables.

Benji Aparicio y Laura Matamoros | Gtres

Ella misma confesó que había crisis

Unos rumores de crisis que la propia influencer confirmó en el 25 aniversario de 'Arkofluido alcachofa' de Arkopharma: "A ver, una relación de tantos años, de casi siete años, hay muchas subidas y muchas bajadas. Ya hemos pasado por muchos momentos y estamos en un momento en el que estamos viendo", confesaba Laura ante los medios.

Y aunque hace semanas aseguraba que seguían conviviendo juntos: "No, no, pero estamos viendo. Cada uno tiene su trabajo, sus circunstancias, yo tengo el mío y no paro, y es lo que hay". Se confirma que ha llegado su final.

Según informa la revista Semana en exclusiva, la pareja ha tomado la decisión de separarse tras no superar la última crisis. Este mismo medio asegura que mientras la influencer se ha quedado a vivir en el domicilio familiar, Benji se ha mudado a casa de sus padres donde lleva residiendo desde que comenzaron a estar en crisis de nuevo.

¿Se pronunciará Laura Matamoros sobre esta ruptura? Esta semana, la influencer era grabada a la salida del concurso hípico celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid. Un momento en el que no quiso hacer ningún tipo de declaración al respecto, y donde fue fotografiada en actitud cariñosa con un misterioso chico.

