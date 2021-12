Laura Escanes descubre el eyeliner perfecto para conseguir los 'cat eyes'

Laura Escanes es una verdadera experta en maquillaje, y especialmente en delineadores. Sus seguidores siempre que pueden aprovechan para hacerle todas las preguntas posibles acerca de su maquillaje y de su tan envidiado perfecto eyeliner.

La catalana se ha pronunciado por medio de historias de Instagram para contar cuál es el eyeliner que está utilizando últimamente y con el que está consiguiendo hacerse el nuevo maquillaje 'cat eyes' que se ha puesto tan de moda entre las celebrities.

Escanes ha declarado en su cuenta de Instagram en la que tiene más de 1,6 millones de seguidores, que se trata de un delineador líquido color negro azabache, llamado 'The 24h Pen eyeliner900' de Mina, y que tan solo cuesta 14,95 euros. Se trata del delineador con la punta más fina que existe en la tienda, pero a su vez es de las más precisas que hay actualmente en el mercado.

Además de su duración de 24 horas, cuenta con filamentos muy suaves que permiten un deslizamiento cómodo, que ayuda a que la raya del ojo sea lo más precisa posible.

La influencer también quiso dar unos 'tips' para que el delineado quedara perfectamente simétrico: "Me preguntáis mucho que cómo lo hago. No soy maquilladora profesional, pero a base de práctica y de ver cómo me lo hacían he ido cogiendo truquitos. Para conseguirlo siempre intenta con el ojo cerrado, hacer la línea recta de abajo primero, luego la de arriba y al final rellenar".

Sus consejos valen oro, y es que, además de su impresionante habilidad, la catalana cuenta con un gran equipo de estilistas que la aconsejan para que todos sus looks y maquillajes que exponga públicamente sean los más acertados para cada ocasión.

