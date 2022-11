Laura Escanes muestra el impactante cambio al que se ha sometido

Sin miedo al cambio y arriesgada como la que más, así ha demostrado ser Laura Escanes en lo que respecta a su pelo. Y es que, a lo largo de estos años hemos visto como la influencer, imparable ante las tendencias, se ha realizado desde un atrevido corte pixie, pasando por el rubio y el castaño, hasta, el último de ellos, el pelirrojo. Una melena caoba que ahora deja atrás puesto que, tal y como ella misma vaticinó hace unos días a través de Instagram, regresa al moreno que le habíamos visto lucir antes de su reciente cambio.

Y es que, atendiendo a sus palabras y a la foto con la que en la tarde de este jueves anunciaba su nuevo look donde veíamos un producto oscuro sobre su pelo, intuíamos que se trataba del color que ella misma adelantó a principios de semana. Sin embargo, lo cierto es que la joven de 26 años siempre consigue sorprendernos por lo que dar ese cambio por sentado se hacía tarea complicada.

Laura Escanes realizándose un cambio de look | Instagram (lauraescanes)

Ahora, tras afirmar hace apenas unas horas vía Stories que subiría "vídeo de su pelito", Laura Escanes ha hecho uso de su muro para publicar el esperado resultado que, una vez más, ha conseguido impactar. "Hello from the dark side", ha escrito junto a un 'reels' donde muestra su cabello negro, el cual sus seguidores han aplaudido asegurándole que "se ha pasado el juego". Una apuesta que llega poco después de que salieran a la luz sus cómplices imágenes con Álvaro de Luna y de su reaparición pública en el estreno del documental de su gran amiga, Dulceida.

Un lugar donde tuvo que hacer frente a todos los periodistas convocados que no dudaron en preguntarle por sus sonadas fotografías besando al cantante sevillano: "Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada. Van a seguir saliendo titulares, cada uno se va a montar la historia que quiera, yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco", comenzó explicando.

Firme en su decisión de mantener su vida privada alejada del foco mediático, Laura Escanes se mantuvo clara en su postura: "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece".

Seguro que te interesa...

La noche "intensita" que vivió Laura Escanes al reaparecer después de sus fotos con Álvaro de Luna