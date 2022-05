Kiko Rivera da positivo en covid: "¡Qué malito estoy!"

El coronavirus sigue entre nosotros y cada día conocemos otro nombre de famoso que se suma a la lista de contagiados, en esta ocasión ha sido Kiko Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado hace escasas horas a través de sus redes sociales la noticia, desvelando, además que, como no podía ser de otra manera con todos los varapalos que ha sufrido últimamente, tiene todos los síntomas asociados a la enfermedad: "Tos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, pesadez de cuerpo. ¡Ojú que malito estoy!" ha compartido a través de varios stories publicados en Instagram, intentando tomarse con humor estos difíciles momentos y diciéndose a sí mismo "coge un síntoma cuando puedas Kikito".

Kiko Rivera | Redes

Pero, ¿dónde ha cogido Kiko Rivera el covid? Todo apunta a que el Dj se podría haber contagiado durante su reciente escapada romántica con su mujer Irene Rosales a Matalascañas para celebrar su octavo aniversario de amor. De momento, la sevillana no habría tenido tan mala suerte como su marido y no habría cogido el covid, aunque es cierto que no ha publicado nada en sus redes sociales en las últimas horas.

Una cosa más a sumar dentro de la ajetreada vida del Dj al que últimamente le pasa de todo. A su nula relación con su hermana Isa y con su madre, que le lanzó varios mensajes en su último concierto en Chile asegurando que los abrazos a la gente que quieres hay que darlos en vida que luego puede ser demasiado tarde, se unen las declaraciones de su hermano Francisco Rivera dejando claro que no va a darle más oportunidades y que no quiere saber nada más de él aunque supuestamente acercasen posturas tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana.

Además, y si con sus problemas familiares no fuesen suficientes, Kiko fue condenado la semana pasada por vulnerar el honor de Ramón Calderón tras llamarle "sinvergüenza" en televisión y ahora deberá pagar al abogado 4000 euros en concepto de daños morales, además de disculparse con él públicamente.

