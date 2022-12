Kiko Rivera enseña cómo tiene el pie de hinchado: "Como un mollete de Antequera"

Kiko Rivera está completamente recuperado del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre y buena prueba de ello es que después de un mes y medio llevando una vida tranquila y cuidándose mucho, en la que ha combinado la alimentación saludable con la práctica de deporte y pequeños paseos para ir a recoger a sus hijas al colegio, el Dj ha retomado su vida social y este sábado disfrutó de una salida muy especial.

Una cena navideña con amigos que parece ha dado mucho de sí... Y, por lo que parece, esta noche podría haberle pasado factura, ya que este lunes ha amanecido con una fascitis plantar que le impide caminar, como él mismo ha compartido con sus seguidores.

Kiko Rivera Instagram | Instagram

A través de varios stories en Instagram el Dj ha mostrado lo hinchado que está uno de sus pies y el tratamiento que le ha recomendado al médico para sobrellevar un dolor, que consiste en introducir la extremidad en agua helada y a continuación en agua caliente. Unas publicaciones donde Kiko ha asegurado que el dolor es muy fuerte: "Tengo el pie como un mollete de Antequera y me duele tela señores". "Soy un pingüino andando ahora mismo, pero en cuanto se me quite volveré a caminar como Forrest. Como duele" ha añadido, tirando de sentido del humor ante este inoportuno y molesto problema de salud.

Pie Kiko Rivera | Instagram

Por suerte, Kiko no tiene ninguna secuela del ictus que sufrió, aunque como ha apuntado Antonio Rossi ahora tiene que hacerse dos pruebas muy concretas para saber por qué sufrió el ictus de la manera en que lo sufrió y con su juventud, algo muy poco habitual.

Seguro que te interesa...

Kiko Rivera, muy afectado, llega al tanatorio para despedirse de su tío Bernardo Pantoja