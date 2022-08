La justicia italiana dicta sentencia en el caso por la muerte de Mario Biondo

Poco más de nueve años han pasado desde que Mario Biondo fuese hallado muerto en su domicilio de Madrid semiahorcado en una estantería con evidentes signos de violencia.

Pese a que entonces, y a lo largo de estos años tras un arduo proceso judicial, la investigación llevada a cabo en España dictaminó que la causa del fallecimiento del excámara de televisión se trató de un suicidio, la familia del exmarido de Raquel Sánchez Silva siempre sostuvo que aquel 30 de mayo de 2013 no fue él quien se quitó la vida.

Ahora, la justicia italiana, concretamente un juez de instrucción de Palermo, le ha dado veracidad a la teoría que la familia del cámara italiano, que contrató a abogados y criminólogos para tratar de esclarecer lo que ocurrió ese día, siempre mantuvo: no se trató de un suicidio.

Este lunes un juez de instrucción de Palermo ha cerrado el caso por "evidentes limitaciones procesales" con una conclusión que mucho difiere de la que en aquel entonces se dictaminó en nuestro país.

Los elementos que se extraen de la investigación sugieren que "Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio", ha expresado el juez Nicola Aiello, que ha decidido archivar la causa, en la sentencia a la que ha tenido acceso 'El Mundo'.

"Cuando se encontró el cuerpo debieron haber realizado actividades de investigación que no realizaron y que dado el tiempo transcurrido no podrían haber sido realizadas por las autoridades judiciales italianas", relata y asegura que "a pesar de ser rastreables del expediente del Ministerio Público numerosos segmentos probatorios que dan fe de la tesis homicida la lejanía temporal de los hechos de los que se parte ha perjudicado he hecho la posibilidad de realizar investigaciones que hubieran permitido identificar a los autores materiales del presunto asesinato".

Asimismo, este mismo apunta que "a juicio de este juez, subsiste la duda sobre el hematoma informado por Biondo en la zona temporal izquierda del cráneo e incluso visible a partir de la reproducción fotográfica y siempre según la sentencia, incompatible con una dinámica suicida etiológicamente ligada a la muerte de Biondo".

Por su parte, a través de un comunicado que recoge 'ABC', Santina Biondo, la madre de Mario, ha agradecido la sentencia expresando que "no sabemos quién lo mató, pero al menos le hemos devuelto la dignidad".