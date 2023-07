Julio José asegura que su hermano Enrique Iglesias sí estará en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Quedan tres días para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y la familia de la marquesa de Griñón que reside en el extranjero regresa a España para estar presentes en el día más feliz de su vida. El primero en aterrizar en Madrid ha sido Julio José Iglesias, que mantiene una maravillosa relación con su hermana y no se perdería su enlace por nada del mundo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva | GTRES

Soltero de nuevo tras su reciente ruptura con la modelo Vivi Domenico después de varios meses de noviazgo, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha llegado a casa este miércoles a primera hora de la mañana procedente de Miami, donde tiene establecida su residencia, y, con la mejor de sus sonrisas y la simpatía que le caracteriza nos ha contado cómo afronta el 'sí, quiero' de Tamara.

Aunque no ha querido revelar si está nervioso ya que solo quedan tres días para el acontecimiento del año, Julio sí ha confesado que está "emocionadísimo" por ver a su hermana vestida de novia y dando el paso más importante de su vida.

"Tú que crees" ha bromeado cuando Europa Press le ha preguntado si estos días se alojará en la casa de su madre y si podrá ver a la novia, dejando claro que por supuesto que compartirá momentos con Tamara en los días previos a su boda, en los que sin duda aprovecharán para ponerse al día después de varios meses sin verse.

De lo más risueño a pesar de las largas horas de vuelo, Julio no ha dudado en 'jugar' con la prensa corriendo por el aeropuerto mientras, alucinado, aseguraba desconocer la última hora que rodea al 'sí, quiero' del año, marcada por el robo de joyas valoradas en 2 millones de euros y destinadas a alguna invitada, cuya identidad no ha trascendido, y por el supuesto intento de robo a Íñigo del reloj de compromiso que le regaló Tamara: "¿Polémica? ¿Polémica? Nooo, no te creo. Guau, que faena" ha exclamado sorprendido.

Sobre cómo se imagina a su hermana vestida de novia, el artista tiene claro que "seguro que está guapísima, cómo no". Sin embargo, y a pesar de su simpatía, Julio ha marcado distancias cuando le hemos preguntado por Onieva y, tras no contestar a la pregunta de cómo se lo imagina de chaqué, ha dejado en el aire si le gusta como cuñado: "A mí me gusta mi hermana". Una afirmación que ha hecho después de asegurar que aunque "me caen bien todos", en referencia a su relación con Íñigo, no tiene ni idea de cómo les ve como pareja. "Yo que sé" ha reconocido con una mueca, confesando que a pesar de que él ha pasado por el altar no va a darle ningún consejo a Tamara.

Además, y ante las informaciones que apuntan a que Enrique Iglesias se convertirá en el gran ausente en la boda, Julio ha dejado claro que el cantante sí asistirá a la boda: "Sí claro. Toda la familia entera". "Se encuentra mucho mejor" ha añadido, revelando así que el marido de Anna Kournikova está recuperado de la neumonía que le obligó a suspender algún concierto hace dos meses.