Julia Otero anuncia en redes su regreso a la radio tras su lucha contra el cáncer

La locutora radiofónica Julia Otero, anuncia por medio de redes sociales, su regreso a la radio tras varios meses luchando contra un cáncer de colon. La periodista ha querido compartir esta noticia que tanta ilusión le hacía a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 1,1 millones de seguidores: "Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15h nos oímos en 'Julia en la Onda'".

Otero añadía emocionada: "Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero hasta los años peores acaban en diciembre. ¡Bienvenido 2022!", a modo despedida de este año tan complicado que ha tenido que vivir, tras haber sido diagnosticada con un cáncer de colon, el pasado febrero de 2021, y dando la bienvenida a este año 2022 que comienza feliz y llena de energía.

En cuestión de minutos miles de seguidores han mostrado su apoyo a la periodista tras conocer esta gran noticia, incluso algunos nombres conocidos han querido dejarle un bonito comentario: "La buena noticia insuperable de hoy", escribía Dani Rovira, que conoce de primera mano las consecuencias de esta enfermedad; "La mejor noticia que podíamos tener para arrancar 2022. Qué alegría, Julia. Tú vuelves al cole y para nosotros será la hora del recreo. A disfrutar, jefaza", le decía Jordi Évole; "Bienvenida de nuevo, Julia. El 2022 es pa ti!", le comentaba Roberto Leal.

Además, Julia no ha querido dar de lado a sus seguidores de Instagram, donde también ha anunciado su regreso mediante la publicación de una Instantánea en la que aparece sentada en un sofá y con una gran sonrisa.

Junto a la fotografía, la periodista escribía:

Julia añadía que aún está a la espera de que los médicos le den permiso, pero que agradece el apoyo recibido de todo el mundo: "Espero el permiso de los 'Batas Blancas'. Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. Como para no curarse!".

"Por cierto, ya no tengo 'egoístas' (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una, aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado", así anunciaba Otero que parecía estar recuperada, aunque no se debe cantar victoria hasta pasados cinco años. La locutora terminaba con un "nos oímos pronto! Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto", mostrándose tremendamente emocionada por su vuelta al trabajo.

