Candela, la hija de Julia Otero, le dedica unas palabras a su madre tras superar el cáncer

En febrero de este año, la periodista Julia Otero anunciaba que padecía cáncer de colon. Afortunadamente, la comunicadora logró luchar contra la enfermedad ya finales de octubre revelaba que lo había superado: "Estoy viva y gerrera".

Hace apenas unos días, Otero desvelaba las secuelas que le había dejado la enfermedad: "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, que id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos".

Ahora, Julia Otero ha sido galardonada con una mención de honor en la XX edición de los Premios Nacionales de Comunicación que organiza la Generalitat de Catalunya y allí, tal y como recoge la revista Hola, no solo ha hablado ella, sino también su hija Candela.

"La primera cosa que pensé cuando supe que recibiría la mención es que quizás se pensaban que me estaba muriendo, pero no. Esta vez no me va bien morirme, me he pedido una prórroga de al menos dos décadas, o tres o cuatro. La segunda cosa que pensé fue que me lo merezco. El cáncer ha hecho que se acabe la falsa modestia", decía la periodista

Luego tomó el testigo su hija Candela, que quiso dedicarle unas palabras a su madre. "Me hace mucha ilusión. Se lo merece", comenzó diciendo. "Han sido meses complicados, pero a ella le ha servido el premio como recordatorio de que todavía la están esperando en la comunicación", declaró con orgullo y enumeró todas las virtudes de la locutora. "Es una persona muy cariñosa y tolerante. Es un referente en cuanto a libertad, a feminismo... Es una madre espectacular".

...

Seguro que te interesa...

La buena noticia que ha recibido Julia Otero tras anunciar que tiene cáncer