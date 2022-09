Jaydy Michel habla sobre la importancia de que haya una estabilidad en su relación con Alejandro Sanz

Ha pasado casi una década desde que Jaydy Michel y Alejandro Sanz decidieran poner punto y final a la historia que comenzó en la primavera de 1995.

Pese a su ruptura, lo cierto es que, al menos de cara al público, siempre han presumido de la buena sintonía que ha existido entre ambos, entre otras cosas, con el fin de criar a la hija que ambos tienen en común, Manuela.

Así dejó constancia de ello la modelo hace casi un año en unas declaraciones donde afirmaba que "ahora y siempre" habían mantenido una exquisita relación.

Jaydy Michel y Alejandro Sanz presentan a su hija Manuela | Gtres

Algo que se vio plasmado también en cómo la mexicana se deshizo en elogios al hablar sobre cómo es el cantante como papá: "Se derrite con su hija, es un padre amoroso, es un padre que todo el tiempo que puede dedicar a pesar del trabajo que tiene, se lo dedica y los adora".

Ahora, durante la premier del musical 'Malinche' celebrado este jueves en Madrid, la presentadora ha vuelto a pronunciarse sobre el autor de 'Corazón Partío'.

Jaydy Michel en la premier de 'Malinche' en Madrid | GTRES

"Todo muy bien", confiesa una Jaydy Michel sonriente, tal y como puedes ver en el vídeo de Europa Press en exclusiva que acompaña a la noticia, al preguntarle por cómo está actualmente su relación con el padre de su primogénita, de quien asegura que está "muy mayor" y "ya se dirige sola".

Es más, la actriz hace hincapié en la importancia de que exista una estabilidad: "Sí, sí, yo creo que es súper importante para todos".

Una nueva etapa en Barcelona

La modelo también ha querido hablar sobre lo "contento" que está su marido, Rafa Márquez, en su nueva etapa como entrenador del Barça B: "Le está yendo muy bien".

Sobre su inminente mudanza a Barcelona, pues tal y como Michel ha confesado están "a punto" de trasladarse a la capital catalana tras encontrar casa, explica que "es una forma de conocer más las ciudades, de vivir la cultura más tiempo más que ir solo de vacaciones, con lo cual, no me puedo quejar. Es pesado lo de las mudanzas, que ya me han tocado varias, pero siempre hay algo positivo y, sobre todo, estar juntos".

Seguro que te interesa...

El gran cambio de Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel