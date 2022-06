Jaydy Michel habla de la nueva imagen de Manuela, su hija en común con Alejandro Sanz: "Me deja impactada"

Desde que Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, cumplió la mayoría de edad, no ha parado de sorprendernos en redes sociales. La joven empezó dando un cambio en la privacidad de su cuenta de Instagram poniéndola pública y, a partir de ahí, no ha parado de compartir con sus más de 120 mil seguidores imágenes sobre sus rutinas, viajes y sobre sus cambios de imagen.

Durante este tiempo que hemos ido conociéndola, la hemos visto posar con distintos tonos de color: del moreno natural, decolorando su cabello en tonos rubios a lucir unas mechas en verde y rosa. Y ahora ha vuelto a sorprendernos y ha posado con un tono pelirrojo. ¡Y es que la hija del cantante es muy arriesgada!

Parece que ha tenido un buen ejemplo a seguir: su madre Jaydy. La modelo ha hablado con los medios en el evento de Sesderma, en Madrid, y ha confesado a a los medios que siempre le ha gustado mucho cuidarse, algo que con los años "se va notando".

Jaydy ha aprovechado para hablar del último cambio de look de su hija: "Es impresionante. A mí me deja impactada. No es fácil, pero todo lo que se hace le queda bien". Entre risas, su madre ha hablado de todos los colores que se ha puesto en su pelo: "Yo hago eso y parezco un payaso".

La modelo se ha pronunciado sobre lo artista que es su hija: "Tiene mucho talento, dibuja muy bien, y se atreve con todo", comentaba, señalando que hoy en día las niñas se arriesgan mucho más que ella en su época.

Sus planes de verano

La modelo no tiene claro aún dónde va a ir este verano, pero ha compartido con la prensa sus ganas de ir a la playa. Además, ha afirmado que Manuela ya empieza a querer hacer sus planes por libre, pero que "todavía tira para ella".

Jaydy ha reconocido que pocas veces son las que se va y deja a su segundo hijo solo, fruto de su relación con el futbolista Rafa Márquez: "Cuando nos vamos es porque hay algo de trabajo", decía, resaltando la importancia de hacerlo "de vez en cuando" .

Muy enamorada

"Disfrutar y valorar la persona con la que estás" es la receta para cuidar su amor junto a su marido. Ambos se entienden muy bien y comparten muchos planes de su futuro.

Además, Jaydy ha asegurado que respetarse y apoyarse el uno al otro es fundamental: "Yo respeto mucho lo que es su trabajo, lo que a él le gusta, y yo creo que él a mi también".

La relación con Alejandro Sanz

En 2005, la mexicana y Alejandro Sanz ponían fin a su relación. Sin embargo, tras ello, ha reconocido que los dos se lo han puesto fácil: "Nos llevamos muy bien, él adora a Manuela y Manuela a él, y eso al final es lo importante", expresaba.

Jaydy ha destacado que no es íntima de Alejandro Sanz, pero sí "han tenido buenas conversaciones como buenos amigos, y, sobre todo, como padres de una hija que los dos queremos".

