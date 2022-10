Irene Rosales muestra su enfado: "Lo que me molesta es que no dejen que mi marido se recupere bien"

Es innegable. Irene Rosales es uno de los grandes pilares de Kiko Rivera y, tras el ictus sufrido por el DJ el pasado viernes, se ha convertido en su principal apoyo y no se separa ni un momento de su lado. Sin embargo, muchos han señalado a la sevillana como la 'culpable' de que Isabel Pantoja no haya podido visitar aún a su hijo.

Este miércoles, la sevillana ha ido más allá y, sobrepasada, ya que no solo está enfermo su marido, sino también una de sus pequeñas, con la que acudió al médico esa misma mañana, ha confesado que lo que le molesta no es que la culpen a ella de la ausencia de la artista junto a su hijo en estos momentos, sino "que no dejen que mi marido se recupere bien. Eso es lo que me molesta", ha expresado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Irene Rosales | GTRES

Un día antes había sido el DJ quien dejaba claro con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales que había sido él quien había decidido no ver a la tonadillera en estos delicados momentos en lo que lo más importante es su recuperación: "Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada". "Mi madre no va a venir, y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme", añadía, pidiendo una tregua a la prensa que hace guardia a las puertas de su domicilio esperando unas visitas que, como ha asegurado, no se van a producir.

Poco después era Irene la que salía al paso de las críticas, dolida "por tener que leer tantas mentiras". "Mi única preocupación es que mi marido esté al 100%, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada uno es libre de opinar, pensar y juzgar lo que quiera, pero me da pena leer tantas mentiras y tenía que decirlo", compartía en Instagram, desmintiendo así que fuese ella quien prohibió a Isabel Pantoja o a Isa visitar a Kiko tras su ictus.

