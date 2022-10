Kiko Rivera, muy enfadado tras recibir el alta hospitalaria: "Solo soy una persona a la que le ha dado un ictus"

Apenas 24 horas después de recibir el alta hospitalaria, Kiko Rivera no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales acerca de la presión mediática que está sufriendo a la puerta de su casa y que le impide llevar a cabo su recuperación. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido un comunicado en el cual ha mostrado su molestia hacia las actitudes que determinados medios han adoptado en estos delicados momentos.

Después de 4 días en el hospital tras haber sufrido un ictus, Kiko Rivera recibía el alta hospitalaria y ponía rumbo a su casa sin hacer declaraciones acerca del mayor susto de su vida. El hijo de Isabel Pantoja tiene claro que ahora toca cuidarse, por lo que la primera decisión para cambiar su estilo de vida drásticamente ha sido dejar a un lado tanto el azúcar como el tabaco, dos hábitos nocivos que en estos delicados momentos podrían ser perjudiciales para su estado de salud y para su recuperación.

Kiko Rivera decide dejar de fumar tras el ictus que ha sufrido | Instagram (riverakiko)

Pero una de las recomendaciones médicas que de momento no ha podido cumplir, es salir a caminar habitualmente, algo que podría ayudarle a mejorar su salud. El cantante ha pedido a los medios de comunicación mediante un comunicado en su Instagram que abandonen la puerta de su hogar: "Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor".

En el post, Kiko comenzaba quejándose de tener que dar explicaciones sobre las visitas que está recibiendo estos días: "Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa". "Por favor déjenme descansar y recuperarme", ruega a la prensa que aguarda su hogar.

Además de pedir respeto, deja claro que es él quien toma las decisiones, ya que se ha especulado que ha sido su mujer, Irene Rosales, quien no ha permitido la visita de ciertos familiares ni en el hospital ni en su casa: "Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus respétenme y déjenme recuperarme".

Finalmente, el comunicado termina con un mensaje muy claro en el que rompe todos los rumores de un posible encuentro con Isabel Pantoja o Isa Pi: "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos así que déjenme recuperarme os lo pido por favor". Con estas palabras, el dj confirma que su actitud hacía su familia no va a cambiar y mantiene su posición inicial.

