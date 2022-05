Irene Rosales, sobre el motivo real por el que Kiko Rivera ha suspendido su concierto

Kiko Rivera sufría un nuevo golpe la semana pasada. El hijo de Isabel Pantoja anunciaba en sus redes sociales el motivo por el que se había visto obligado a aplazar el concierto que tenía previsto ofrecer el próximo 21 de mayo en Madrid en la Sala Copérnico.

¿La razón por la que ha tenido que hacerlo? Según cuenta en su cuenta de Instagram, unas pruebas médicas previas a un paso por quirófano, del que no ha contado nada, a las que el hijo de Isabel Pantoja tiene que someterse justo ese día, por lo que le resulta imposible desplazarse a la capital para cumplir con sus compromisos profesionales. "Lo siento, pero la salud es lo más importante", señalaba afectado por este imprevisto que le ha obligado a cancelar.

Sin embargo, muchos desconfían de esta información y creen que es una excusa, ya que ante un compromiso profesional son numerosos los artistas que cambian sus citas médicas, y apuntan a que el verdadero motivo de la cancelación es la escasa venta de entradas para un concierto que apenas había creado expectación entre los seguidores de Kiko en la capital.

Una información por la que han preguntado a su mujer, Irene Rosales. Dejando en el aire con una sonrisa si es este el motivo por el que su marido ha suspendido su actuación: "No quiero decir nada".

No lo sabemos, pero sí es cierto que la sevillana ha estado de lo más habladora últimamente y no ha dudado en salir a defender a su marido tras las declaraciones de Isa Pantoja asegurando que no va a perdonar a su hermano porque "vive de hablar mal de las mujeres": "No voy a entrar en nada, pero lo único de lo que estoy muy segura es de que mi marido no vive de hablar mal de las mujeres. Hay muchas más mujeres que se han sentado en un plató a hablar mal de mi marido que mi marido a hablar mal de una mujer", afirmaba mostrando así una vez más el apoyo incondicional que siempre muestra el Dj.

¿Se pronunciará Kiko ante tales informaciones?

