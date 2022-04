Irene Rosales habla tras la absolución de su suegra Isabel Pantoja

Este martes conocíamos la noticia de la absolución de Isabel Pantoja. Un mes después de declarar en los juzgados de Málaga acusada de cooperar en un presunto delito de insolvencia punible por la venta del chalet de La Pera en el año 2015, la cantante por fin respira tranquila.

Isabel Pantoja durante su juicio en Málaga. | AGENCIA EFE

Y aunque todavía la tonadillera tiene que hacer frente a las muchas deudas que tiene, parece que la cantante podrá viajar más relajada a América donde comenzará próximamente su gira. Por el momento tiene cuatro conciertos confirmados en Argentina, Perú y Chile, por lo que su posible condena era un tema que quitaba el sueño a Pantoja.

Una noticia que ha alegrado mucho a su hijo, Kiko Rivera, y su nuera Irene Rosales. Y es que aunque no sabemos cómo está su relación ahora, la pareja está feliz porque la tonadillera no tenga que volver a la cárcel, que era su mayor temor.

Irene Rosales confirma rotunda que se alegran por la sentencia absolutoria de su suegra: "Hombre, por supuesto". La mujer de Kiko Rivera no desvela que esta noticia son "noticias que alegran el alma".

¿Nuevo acercamiento entre madre e hijo?

Pero lo que no confirma Irene es si esto hará que haya un nuevo acercamiento entre el Dj y su madre después de todos los problemas que han tenido durante los últimos tiempos. Solo la muerte de su abuela, doña Ana, fue un paréntesis donde Kiko se mostró más cercano con su madre mostrándole su apoyo.

Sobre los rumores que apuntan que Isabel Pantoja no gestiona bien sus finanzas, Irene no entra a valorar si es lícito que se hagan esos comentarios: "no lo sé".

Seguro que te interesa...

Irene Rosales, sobre la nueva polémica que ha surgido entre su marido Kiko y su hermano Fran Rivera