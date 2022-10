Íñigo Onieva vuelve al piso que compartía con Tamara Falcó

Su 'desaparición' desde su ruptura con Tamara Falcó el pasado 23 de septiembre, después de la filtración de un vídeo besando a otra mujer, convirtió a Íñigo Onieva en el personaje más buscado del momento. En las últimas dos semanas ha habido numerosas teorías sobre su paradero y no eran pocos los que apostaban porque el empresario había abandonado Madrid para poner rumbo a México, a Sotogrande o incluso a Ibiza para huir de la presión mediática.

Sin embargo, en todo este tiempo Íñigo no se ha movido de la capital y, aunque se desconoce dónde ha estado 'refugiado' capeando las críticas que ha recibido por su deslealtad a la marquesa de Griñón, lo cierto es que este domingo ha decidido dar la cara y romper su silencio tras su polémica ruptura.

La esperada reaparición de Íñigo Onieva

Una esperadísima reaparición en la que, visiblemente nervioso y arropado por su familia, su madre, su abuela y sus hermanos Alejandra y Jaime Onieva, el ingeniero ha vuelto a pedir perdón a Tamara por su infidelidad: "Es algo que me tiene totalmente destrozado, haberle fallado, haberla perdido. Toda esta repercusión mediática lo complica aún mas".

"No tengo ganas de nada. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, con mis amigos íntimos, sin el apoyo de ellos y de mi equipo y socios, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada. Lo único que quiero es que esto acabe" ha confesado, acabando su intervención, en la que no ha respondido a ninguna pregunta, pidiendo respeto tanto hacia él como hacia su familia, con quien se ha disculpado públicamente por la presión mediática de la que han sido víctimas desde su ruptura: "No somos villanos, ni héroes, solo personas que cometemos errores. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia".

Íñigo Onieva, grabado recogiendo su moto

Un esperadísimo paso al frente tras el que Íñigo se dirigía al que fue su nidito de amor con Tamara para recoger lo único que le quedaba allí y que no se llevó la empresa de mudanzas que se llevó todas sus pertenencias hace escasamente una semana: su moto.

Muy serio, el empresario, con casco amarillo flúor, ha vuelto al piso que compartió con la hija de Isabel Preysler para llevarse su moto 15 días después de su ruptura sin aclarar si seguirá luchando por recuperar a la socialité o si, por el contrario, ha decidido pasar página sin ella a su lado. Las imágenes al completo en el vídeo principal de la noticia.

