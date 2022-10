Tamara Falcó se defiende de las acusaciones de homofobia: "Hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía"

Tamara Falcó estuvo el fin de semana pasado en México para asistir al Congreso Mundial de las Familias y hacía unas declaraciones que han sido de lo más comentadas en redes sociales, por las que ha sido acusada de fomentar el odio.

Aunque ha guardado el silencio durante toda la semana, la influencer ha querido alzar la voz a través de redes sociales y ha mandando un mensaje de lo más conciso tras tacharla de 'homófoba'.

"Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra 'desviaciones' hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja", comenzaba poniendo la socialité en sus Stories de Instagram a modo de texto.

Y es que Tamara, en su discurso, hacía referencia a las distintas orientaciones sexuales que existen en la sociedad: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para toda la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde hacer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente".

Unas palabras que eran de lo más criticadas en redes sociales y por las que ha salido hoy en defensa.

"Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio", ha zanjado la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó se pronuncia en 'El Hormiguero'

Horas más tarde de emitir su comunicado, Tamara Falcó reaparecía públicamente en 'El Hormiguero' y aseguraba que "para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto, todo el mundo que quiera ver el vídeo, que dura unos nueve minutos, está en mi Instagram. Ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando".

"Estaba hablando sobre mi ex en cuestión. Como era una cosa de las familias, expliqué las razones por las cuales pensaba que, hoy en día, no podría tener una familia con él", aclaraba la colaboradora del programa de Pablo Motos.

Ana Boyer sale en su defensa

Recientemente, Ana Boyer acudía a la inauguración de la nueva tienda de HOFF y hablaba abiertamente sobre la situación en la que se encuentra Tamara Falcó.

Entre otras cosas, negaba que su hermana hubiese tenido comentarios homófobos: "Tamara siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos y me sorprende mucho esos comentarios, tiene que ser algo fuera de contexto, que sea malinterpretado".

