India Martínez muestra el antes y el después de su cuerpo tras meses de ejercicio

Ser natural, cercano con los fans y mostrarse tal y como una persona es, es una de las cosas más fáciles y a la vez más criticadas de las redes sociales. Y si hay una cantante que se caracterice por su naturalidad y cercanía con sus fans a través de estas ella es India Martínez.

Apenas hace casi un año, la cantante andaluza mostraba en redes sociales una imagen de ella en bikini con seis kilos de más, como ella afirmaba. Lanzando un importante mensaje body positive tras haber aumentado de peso, con el que quiso demostrar que se encontraba mejor que nunca. Además de encontrarse encantada con su nueva figura, dio una lección de que lo importante es sentirse a gusto con uno mismo se tenga la talla que sea.

Pero por si no había quedado claro, el pasado mes de febrero volvía a recalcarlo en Instagram con una instantánea donde mostraba su abdomen. Siempre se ha mostrado de lo más sincera con sus fans y ha demostrado que le encanta como es y que lo importante es "sentirse fuerte y sano". Como una buena influencer, además, animar a sus seguidores a hacer deporte: "Me encanta como soy con más o menos kilos, solo hay que sentirse fuerte y sano. Y se que el deporte me hace sentir mucho mejor!! Nos hace sentir mejor así que a darle duro!!".

Tras incendiar las redes este fin de semana con un vídeo con el que dejaba impactados a sus seguidores, la cantante ha vuelto a Instagram más fuerte que nunca. Con una espectacular secuencia de fotografías donde se le ve el espectacular cambio físico que ha sufrido durante estos últimos meses gracias al deporte. Y es que la artista está preparándose a tope para su tour #90minutosmás, y así ha mostrado el resultado de los duros días de gimnasio.

Su reacción alérgica

Para lo bueno y para lo malo, India siempre hace partícipe a sus seguidores de todos sus pasos, y este fin de semana no ha sido menos. Con un plano de su rostro visiblemente hinchado mostraba la reacción alérgica que estaba sufriendo. Aunque no es la primera vez que le ocurre, esta vez no ha sido por la misma razón.

India Martínez muestra cómo el móvil no le reconoce | Instagram

Tomándose la vida con un poquito de humor, compartía una captura de pantalla de su teléfono que indicaba que ni éste reconocía su rostro. "Soy un bichito…" decía la propia cantante, afirmando que si algún día la ven así no se asusten. Y es que no hay mejor medicina que un poco de risa.

Seguro que te interesa...

El durísimo entrenamiento de India Martínez y sus hermanas con el que ya entendemos cómo consiguen esos cuerpazos