La incómoda llegada de Victoria Federica al aeropuerto cuando le preguntan por su última polémica

Victoria Federica sigue llenando su agenda con un sinfín de planes tras su ruptura sentimental con el Dj Jorge Bárcenas. Desde que confirmaron que cada uno seguía con su vida, la influencer no ha parado quieta.

Su última escapada ha sido de lo más especiales. De hecho, ha querido revivir su infancia y se ha ido a vivir unas vacaciones de ensueño a Disney World en Orlando. No lo ha hecho sola y ha viajado junto a sus famosos amigos Tomás Páramo, María García de Jaime y Rocío Laffón, quienes se han convertido en uno de sus grandes apoyos en estos momentos.

La hija de la Infanta Elena se ha adelantado a las vacaciones de verano y ya ha dado el pistoletazo a esta temporada. En Instagram la hemos visto disfrutar como una niña pequeña y, por lo que podemos comprobar a través de sus post, está muy feliz. En sus redes hemos seguido sus pasos y ha posado con sus amigos en el famoso castillo de Disney. También ha disfrutado del desfile de los personajes más emblemáticos, ha soltado adrenalina gritando en las emocionantes atracciones e incluso ha paseado por el universo de 'Star Wars'.

Unos días increíbles que le han servido para desconectar de todas las polémicas a las que se había enfrentado en sus últimos días en España. Pero como todo comienzo tiene su final, sus vacaciones han terminado, de momento, y a su vuelta a la capital se ha tenido que enfrentar a los medios.

A su vuelta a Madrid

A su llegado al aeropuerto, Victoria se ha mostrado muy molesta cuando las cámaras le han seguido. Un incómodo momento en el que no ha querido dar declaraciones sobre su infracción en el patinete. Aunque sí lo ha hecho cuando le han preguntado por sus últimas apariciones con un misterioso chico: "¡Si todas las semanas tengo novio para vosotros!", afirmaba irónicamente.

Mostrándose irritada con la prensa ha pedido que la dejasen tranquila y ha dejado claro que no piensa dar explicaciones de cómo es su relación actual con Bárcenas: "¡Jo, no me metas la alcachofa en la boca. De verdad, ya ¿no?", ha sentenciado la joven.

