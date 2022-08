La hija de Antonio Carmona, Marina, relata la terrible época que vivió cuando la dejó su ex por un email

Marina Carmona, la hija de Antonio Carmona, parece haber heredado la misma pasión por la música que su padre. La primogénita del artista estuvo estudiando educación musical en Estados Unidos, concretamente en Miami, la ciudad en la que convivió con su ex, tal y como ella misma relata en una reciente entrevista a LOC (El Mundo).

La joven madrileña ha confesado que el verano de 2016 fue el peor de su vida debido a que justo en ese tiempo su exnovio cortó la relación enviándole "un email", según ha declarado ella misma al citado medio. Una experiencia que asegura que le dejó "una sensación muy agria".

La artista narra a LOC que todo aquello ocurrió mientras ella cursaba su último año de carrera en el país americano y detalla que le afectó en sus exámenes finales puesto que debía "preparar seis canciones en diferentes idiomas" y se quedó "sin voz".

Un descubrimiento en Cambridge

Tras estar cinco años fuera de España, Marina Carmona decidió abandonar Miami y poner rumbo a Madrid. Sin embargo, un tiempo después, voló hasta Cambridge para visitar a su hermana, Lucía Carmona, quien se encontraba en dicha ciudad inglesa estudiando producción musical, así lo afirma en la entrevista a la publicación mencionada.

Durante su estancia allí (supuestamente destinada a ayudar a su hermana pequeña con la mudanza puesto que también ella se encontraba en su último año de carrera) Marina Carmona vio un detalle en redes sociales que le rompió el corazón en mil pedazos. La madrileña cuenta a LOC que estaba viendo el perfil de la chica con la que sospechaba que su exnovio le había sido infiel cuando vio una foto de ambos en París: "Y en el pie decía: 'Por fin juntos después de tanto tiempo. Eres el amor de mi vida'". Una imagen con la que pudo confirmar que su ex la había dejado para irse con la otra joven.

La hija de Antonio Carmona detalla al citado portal que optó por empezar a beber, "desconectar del mundo" y reproducir continuamente las canciones de Amy Winehouse. Esa misma tarde ambas hermanas tenían previsto regresar a Madrid y así lo hicieron pero de camino al aeropuerto la menor de ellas había olvidado sus ahorros en el piso, escondidos bajo el colchón.

Una anécdota y una experiencia que no olvidarán pero que pese al mal momento que vivió Marina Carmona, lo cierto es que ahora parece estar de lo más feliz y viviendo un gran momento musical con su colaboración en el de tema de 'Me Maten' con C. Tangana.