Hiba Abouk luce un 'look' premamá en la recta final de su embarazo

La actriz Hiba Abouk acudió anoche al evento organizado por H&M que presentaba su nueva colección 'Innovation Circular Design Story' en una espectacular fiesta con increíbles 'looks'. Últimamente la actriz, que está a punto de dar a luz, está arrasando con sus apariciones ante los medios de comunicación, ya que sea un evento de día o de noche nunca falla con su 'outfit'.

Hiba Abouk en el evento de H&M | Gtres

En este caso, Abouk apostó por la moda 'eco-friendly', con un vestido, de H&M corto de terciopelo rosa con a la que ha podido lucir su tripita de embarazada. Esta firma apuesta este año por una colección sostenible, sumándose al resto de marcas que apuestan por una moda ética.

La intérprete acompañó este increíble 'look' con un peinado muy acorde a su vestido: coleta con flequillo al lado. De manera que conseguía fácilmente hacer resaltar su minivestido. Los zapatos que eligió fueron de color negro, con tacón alto de pulsera. Acompañado de una maquillaje muy sencillo y natural convirtiendo en protagonista principal a su vestido.

La actriz tampoco se ha olvidado de sus seguidores, y ha querido compartir alguna foto del evento, por medio de historias de Instagram, para que todo el mundo pudiera asistir con ella virtualmente a esta increíble fiesta.

Hiba Abouk en el evento de H&M | Historia de Instagram Hiba Abouk

Hiba arrasaba recientemente en su cuenta de Instagram, tras mostrar un 'outfit' en el que aparecía con un plumífero 'oversize', color cereza, sostenible, de la misma colección que el vestido, confirmando que la nueva propuesta de H&M será ideal para estas navidades.

Hiba Abouk cuenta desolada cómo fue el peor vuelo de su vida

La actriz Hiba Abouk vivía hace unos días una de las peores experiencias de su vida: un desastroso vuelo en avión. Así lo contaba a sus seguidores en su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de 1,1 millones de seguidores, tras haber aterrizado sana y salva: "Acabo de experimentar una de las peores sensaciones de mi vida", contaba la actriz a modo de introducción de la historia que iba a contar.

"Estaba de camino a Madrid para ir a la gala de los premios Forqué esta noche. Ataviada tan solo de una maleta de mano, nada más montar en el avión les pedí a los azafatos que si me podían ayudar a colocarla en el maletero superior y me respondieron que no, que ellos no están asegurados y si les pasa cualquier cosa no tendrían indemnización. Una vez sentada en el avión, y cuando era ya la hora del despegue, nos anuncian que por problemas técnicos despegaríamos más tarde. Una hora después, el vuelo despega. A la hora nos anuncian que es inminente que hagan un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Burdeos. Lo anunciaron de repente mientras volábamos, sin dar ni una sola explicación y súbitamente el avión empezó a descender de manera violenta. Lo único que nos dijeron los azafatos fue que leyéramos las instrucciones de emergencia que se encontraban en el bolsillo del asiento. En ese momento sólo podía pensar en mi familia y en que había una posibilidad de no volverles a ver. La idea de no volver a ver a Amín se me hizo insoportable".

Continuaba explicando: "Aterrizamos por fin, de manera violenta, al rato fuimos todos evacuados por los bomberos y nos metieron en una terminal, demasiado pequeña para todos los que íbamos. Yo estando embarazada no me ofrecieron ni un vaso de agua en ningún momento del vuelo, ni durante la hora que estuvimos sentados esperando a despegar, ni nada. Eso me hizo sospechar que algo raro estaba pasando en el avión. Lo primero que hice nada más pisar la Terminal fue ir al baño, cerrar la puerta y llorar para soltar de alguna manera todo el miedo y la tensión que había tenido en el cuerpo. Después de hablar con mi marido para desahogarme y mi representante para prevenir de que quizá no podría acudir a la gala, nos dicen que efectivamente ese avión no puede volver a viajar y que tendríamos que esperar a que viniera un siguiente vuelo llevarnos a Madrid. Tuve la sensación que estábamos secuestrados realmente, muy desagradable todo"

"Yo había buscado un plan B, que era cogerme otro vuelo que salía en una hora. Cuando se lo comenté a la azafata me dijo: 'Vale, entonces te anulo tu viaje y ya no nos responsabilizamos de nada'. Comencé a caminar por la Terminal hacia la salida, mientras me iba comprando el billete por teléfono. Llegue a salidas, volví a entrar y a pasar todos los controles y llegué a mi puerta de embarque justo en hora. Acabo de aterrizar en Madrid, sana y salva y voy corriendo sin pasar siquiera por casa a cumplir con mi compromiso profesional. Aunque realmente lo que más me apetecía era volverme a Paris para darle un abrazo infinito a mi hijo y mi marido. Cuento todo esto, no solo para denunciar el pésimo servicio de la compañía, si no también para deciros a todos mis seguidores, que justo antes del accidentado aterrizaje pensé en vosotros. En lo afortunada que soy de dedicarme a una profesión que me apasiona y tener seguidores que me apoyan día a día. Igual que quiero a mi familia, os quiero a vosotros, de verdad. Y os estaré eternamente agradecida por vuestra incondicionalidad. Disfrutad de cada minuto, intentad ver el lado positivo de todo, y sobre todo amad, mucho, sin mesura y expresarlo. Yo ahora os lo he dicho y os lo repito: os amo", concluía la actriz.

