El gran cambio de Melody con el que deja atrás el aspecto al que nos tenía acostumbrados

Melody acudía el pasado jueves 3 de noviembre a la inauguración del restaurante 'No Mames Wey' en Chueca, que ha contado con la cantante como invitada especial. A su llegada, lo que más ha sorprendido es su nuevo look, presumiendo de un tono cobrizo y flequillo recto con los que le están sentando estupendamente sus 32 años.

La concursante de la tercera edición del programa 'Tu Cara Me Suena', de Antena 3, guarda un especial cariño al país mexicano, por lo que le ha supuesto un auténtico placer estar presente en la inauguración del restaurante: "No tiene nada que envidiar la comida de México a la de este lugar", ha comentado la cantante sobre la comida en cuestión.

En el restaurante, Melody le ha dedicado unos minutos a la prensa donde ha podido hablar de cómo se encuentra en todos los aspectos. La cantante ha aprovechado su intervención para hablar también del momento actual que está viviendo y ha manifestado: "Ahora me encuentro en un momento súper bueno en mi vida, mi corazón está lleno de amor". A pesar de estas declaraciones, Melody no ha querido desvelar la identidad de su actual pareja: "No te puedo decir quién es, no es conocido", ha comentado la sevillana.

En cuanto al trabajo y al ámbito profesional, Melody ha hablado de su atareado verano, de su gira por España y también de conciertos por Latinoamérica. En este contexto y hablando de su último single, ha anunciado también que su siguiente trabajo en solitario está ya en camino. Melody, que dio el salto a la fama siendo una niña de 10 años con la canción de 'Los gorilas', siendo la primera artista española en lograr un doble disco de platino en España y uno en América, ha explicado cuál cree que es la clave para seguir en la música después de tantos años: "Mucha paciencia, aprender mucho, yo creo que cuando uno tiene algo que mostrar hay que esperar el momento mientras que disfrutas de la vida", ha manifestado la artista.

