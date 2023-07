¿CÓMO SE ENCUENTRA EL ESCRITOR?

Gonzalo, el hijo de Mario Vargas Llosa, confirma que Isabel Preysler no ha preguntado por el estado de salud de su padre

Gonzalo Vargas Llosa ha confirmado que Isabel Presyler no ha preguntado por la salud de su padre Mario, con quien compartió 7 años de su vida, tras contagiarse de Covid-19. El hijo del escritor ha asegurado que entre todas las muestras de cariño, "no he visto ninguno de la persona que usted menciona". Sus declaraciones, ¡en este vídeo!