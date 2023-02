Gerard Piqué y Clara Chía ignoran las indirectas de Shakira

Parece que Shakira ha vuelto a la carga contra Gerard Piqué y Clara Chía. Y lo ha hecho en una fecha muy señalada, el día de San Valentín, compartiendo una canción en su Instagram que, aunque no es la que todos estamos esperando desde hace días, su nuevo single con Manuel Turizo, 'Copa vacía', de la que por el momento solo hemos escuchado un pequeño fragmento, este momento de la cantante esta dando mucho que hablar.

Vestida completamente de negro, con taconazos de infarto y fregando el suelo de su cocina, la colombiana ha aprovechado el Día de los Enamorados para arremeter contra el exfutbolista y su nueva novia, y lo ha hecho al ritmo de uno de los temas de la banda sonora de la película 'Kill Bill', de la artista SZA.

Una indirecta más que parece que va directa contra su ex y su nueva novia al escuchar el fragmento de la canción que canta una nostálgica Shakira: "Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola".

Un nuevo dardazo contra Piqué y Clara Chía al que la pareja prefiere hacer oídos sordos. Continuando con su rutina como si nada hubiese pasado y la canción que Shakira ha compartido en sus redes sociales no fuese con ellos, el exfutbolista y su novia han salido del ático que comparten en la calle Muntaner para dirigirse a su trabajo en Kosmos, empresa del blaugrana, ignorando las preguntas de la prensa y mostrándose unidos ante los nuevos ataques de la artista.