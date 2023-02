El vídeo de Shakira cantando "podría matar a mi ex" y "su nueva novia es la siguiente" de SZA

Una vez más Shakira se ha convertido en la 'reina' de las redes sociales donde no para de enviarle mensajes a Gerard Piqué desde que ambos decidieron poner punto y final a su relación.

Si hace tan solo unas semanas conocíamos la canción 'Pa' tipos como tú' en la que la cantante le lanzaba todo tipo de mensajes al ex jugador del F.C. Barcelona y su novia Clara Chía, ahora la colombiana habría dado un giro de 180º en su actitud.

En esta ocasión la plataforma elegida ha sido Instagram y es que Shakira ha publicado un vídeo en el que se le puede ver fregando parte de la cocina al ritmo de 'SZA - Kill Bill'. Como era de esperar los comentarios en la publicación no han tardado en llegar y es que muchos apuntan a la nueva indirecta de la cantante hacia Piqué.

En esta canción elegida por la cantante se pueden escuchar frases tan reveladoras como 'I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?' (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?).

A pesar de lo 'cotidiano' de la escena que aparece en el vídeo, Shakira no ha dejado nada al azar luciendo un look de lo más 'rompedor' con altísimas botas de tacón para fregar la cocina.