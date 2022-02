Georgina Rodríguez protagoniza la portada de una prestigiosa revista

Georgina Rodríguez ha empezado 2022 estando en boca de todos. Su documental de Netflix ‘Soy Georgina’ es el tema de conversación estrella de cualquier sobremesa, sus looks de premamá son los más deseados entre las futuras madres y, por si esto fuera poco, termina el mes de febrero siendo la protagonista de la nueva portada de Forbes España.

La jacetana ha posado para la revista apoyando su cabeza en una mano y cogiéndose el brazo con la otra, pose que le hace lucir las pulseras y anillos llenos de brillantes que ha podido comprarse, tal y como enfatiza en la entrevista con Forbes, gracias al dinero que ella misma se ha ganado.

“Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo”, aclara a Forbes. Una aclaración que ha tenido la necesidad de subrayar ante las críticas recibidas por ser la pareja de uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo.

Éxito en Netflix

La charla con la revista ha tenido como hilo conductor la serie de Netflix, la cual ha recibido críticas y elogios a partes iguales. Pero lo que importa son los números y este reality los ha reventado: ha conseguido estar dentro del Top 10 mundial de programas de televisión de habla no inglesa de la plataforma.

“Fue una decisión muy fácil y un honor formar parte de algo tan especial”, explica la influencer y modelo sobre su documental. También recuerda a sus interlocutores que en esta pieza audiovisual, aunque todo lo que aparece es real, no se ven todas las facetas de su vida.

Una mujer de negocios

Ser la directora de contenidos de su propio documental -del cual ya se está preparando una segunda temporada- no es su único trabajo. Cristiano le habrá dado la fama, sí, pero Gio recuerda que recibe sus propios ingresos por varias fuentes.

Su faceta de influencer le permite colaborar con marcas constantemente y, aparte, es embajadora internacional de la marca de joyas Chopard y también es imagen de la marca de ropa deportiva Alo yoga.

Por otro lado, la jacetana también es administradora de Insparya Hair Medical Clinic, junto a Cristiano.

Todos estos trabajos le permiten una vida llena de lujos que en el mismo reality podemos ver. Muebles hechos a medida, un avión privado, vestidos de Alta Costura… Pero detrás de estas excentricidades de ricos, hay la misma Georgina ahorradora de siempre. “Yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo”, dice a Forbes tras ser preguntada por el dinero.

La familia crece

Georgina y Cristiano van a tener otros dos hijos en común, ya que ella está embarazada de mellizos. Con la llegada de estos dos nuevos miembros, la familia pasará a ser de 8 y la modelo está encantada, ya que el amor de su familia es lo que “más le llena”.

Esfuerzo, constancia y trabajo son los valores que la pareja quiere inculcar a sus pequeños, que valoren lo afortunados que son de tener todo lo que tienen.

La exigencia que te lleva a la excelencia

Forbes ha querido indagar en la vida de la mujer de moda y le ha preguntado también por su pasado humilde. De su niñez, Georgina destaca la importancia de haber practicado danza, deporte que le ha hecho ser una persona muy exigente y perfeccionista, actitudes que la han llevado al éxito.

Por último, cabe destacar el alegato feminista de Georgina en la entrevista, en el cual pide impulsar la paridad de las mujeres en altos cargos. Además, pide que entre mujeres nos apoyemos y dejemos de criticarnos.

