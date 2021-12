Gara Arias, la novia de Pepe Barroso Jr., presume en bikini de sus primeras curvas premamá

Hace unos días conocimos una noticia que pilló por sorpresa a todos: Gara Arias y Pepe Barroso Jr anunciaban, por medio de la revista '¡HOLA!', que estaban esperando su primer hijo.

Este año han sido muchas las parejas famosas que se adentran en el mundo de la paternidad y ahora, la modelo y el actor de '45 revoluciones', de Antena 3, se unen a la lista de futuros papás. El primer hijo de la pareja ha emocionado a toda la familia de estos: será el tercer nieto o nieta para los padres de Gara y el primero para los de Pepe.

El Fundador de Don Algodón, Pepe Barroso, y Mónica Silva estrenarán en unos meses la etiqueta de abuelos, algo con lo que seguramente estén emocionados y que habrá sido todo un regalo.

Ha pasado poco menos de un año desde que los dos jóvenes se conocieron. Fue la agencia de modelos en la que ambos trabajaban lo que les unió, y ahora, poco tiempo después están esperando a su primer hijo. Ellos mismos afirmaron que se sorprendieron al enterarse del embarazo, pero como confesó la canaria, explicando que: "No me sienta muy bien la comida. He engordado un kilo en tres meses".

El primer trimestre está siendo tranquilo y el futuro papá manifestaba que: "Estamos organizándonos ahora, a ver qué podemos seguir haciendo y dónde nos deberíamos centrar más". Es evidente que la vida de estos dos jóvenes de 25 años va a cambiar completamente abriendo un nuevo capítulo en su romance con responsabilidades y deberes muy diferentes a los que tenían hasta ahora.

El nacimiento del primogénito de los modelos está previsto para la primavera o el verano, aproximadamente para junio, tiempo suficiente para tachar todas las tareas de la lista, concretar y cerrar proyectos profesionales y acabar con todos los preparativos antes de que Gara dé a luz.

Aprovechando las vacaciones de Navidad, la pareja ha elegido tomarse unos días libres y hacer una escapada a un escenario que se aleja de las clásicas fiestas navideñas. Lejos del frío y la nieve, Pepe y Gara se han aventurado a un entorno paradisíaco en el que descansar y desconectar.

El lugar paradisíaco en el que pasan las navidades Gara Arias y Pepe Barroso | Instagram Gara Arias

Entre el sol y las playas han regalado unas imágenes envidiables por las cristalinas y azules aguas, rodeados de palmeras y arena clara. Este ha sido el lugar perfecto y el elegido por la leonesa de adopción para publicar la primera instantánea que confirme, y enseñe, su ya barriguita premamá.

La barriguita premamá de Gara Arias | Instagram Gara Arias

Vestida con un bikini marrón y sentada sobre la popa del barco en el que navegaban por el mar, Gara presume orgullosa de cómo va creciendo su tripa haciendo notables y difíciles de ocultar las primeras curvas del embarazo, algo que le sienta de maravilla, ya que está resplandeciente.